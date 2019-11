Creer en mitos está lejos de ser un pronóstico

Aunque a veces es difícil determinar por qué una enfermedad tan agresiva como el cáncer se desarrolla en algunas personas y en otras no, décadas de investigación han logrado identificar ciertos factores o condiciones que pueden favorecer su aparición en un ser humano.

Según el especialista, la radiación electromagnética que generan estos dispositivos es baja y, a pesar de que en animales y en espacios controlados se ha encontrado alguna asociación, en humanos no se ha comprobado una relación directa con el desarrollo de cánceres específicos. Sin embargo la OMS sugiere el uso de dispositivos manos libres para mantener el teléfono separado de la cabeza y el cuerpo durante llamadas, así como reducir la cantidad y duración de las mismas para mermar el nivel de exposición a la radiofrecuencia.

A la fecha, tener uno de estos aparatos junto a la cama al momento de dormir no está clasificado como factor de riesgo, tal como lo explica Miguel Torres , coordinador del Grupo de Investigación Epidemiológica del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología (INC).

En octubre de 2015, la OMS consideró la carne roja y la procesada como factores de riesgo cancerígeno. No obstante el investigador del INC advierte que el consumo promedio de carne en Colombia, que es de 18 kg por persona al año —según cifras de Fedegan— no da para catalogar este alimento como riesgoso.

Por su parte, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) sí asocia la carne roja con el desarrollo del cáncer, pero lo hace con base en un estudio global del fenómeno, por lo que esa problemática se refleja en países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, donde en promedio un ciudadano consume más de 100 kg de carne al año.

Sandro Gómez Maquet, médico especialista en nutrición clínica, dice que entre 150 y 300 gramos diarios es la porción recomendable. Además añade que la relación de este alimento con el cáncer se da cuando se expone al fuego o al carbón, donde la carne se quema. “Ahí hay producción de elementos químicos que son potencialmente cancerígenos”, sostiene.