Cataño explica que la ingesta de una cerveza ocasional o de una copa de vino no tiene un impacto negativo en los efectos de la vacuna, pero “el consumo copioso de alcohol disminuye la respuesta inmunológica frente a las vacunas, de manera que la recomendación general es no consumir alcohol en los quince días posteriores a la aplicación”. Por otra parte, Muegues advierte que “no hay estudios que hablen específicamente sobre que el tabaquismo deteriore el consumo de las vacunas”, no obstante, advierte que siempre será preferible un paciente con buena capacidad pulmonar, que practique actividad física con regularidad y mantenga bajo control sus niveles de colesterol, es decir, que no tenga altos niveles de riesgo cardiovascular. Los pacientes con problemas de este tipo tienen una mayor probabilidad de padecer complicaciones o una forma severa de la covid-19, entonces en caso de reacciones pueden ser más complicados de tratar, aunque no quiere decir que con seguridad sufrirán estos efectos.