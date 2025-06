Fact check a Corcho: con falsedades, salvó de culpa al Gobierno por crisis de salud

De igual manera, el experto manifestó que la afirmación de Corcho sobre que las EPS que no están intervenidas también enfrentan problemas de acceso a medicamentos es verdad, pero que su causa es por la insuficiencia de la UPC, algo que el Gobierno Nacional ha negado a pesar de las órdenes y pronunciamientos de la Corte Constitucional. En ese sentido, dijo que se debe a la interdependencia financiera entre EPS intervenidas y no intervenidas, lo que afecta la capacidad de pago a proveedores de medicamentos y, en consecuencia, el acceso a estos.

“Suponga un gestor tiene dos EPS, una intervenida y otra no, si el gestor no recibe los pagos de la intervenida no puede pagar a la farmacéutica por la demanda de ambas. Eso afecta el acceso a los medicamentos producidos por dicha farma, incluso, para la no intervenida”, explicó.

Andrés Vecino criticó que Corcho no ha asumido responsabilidad por su papel en la desfinanciación de la UPC desde 2022, lo que ha generado desconfianza en el sistema. Sobre esto, es recordada la frase que dijo la exministra en septiembre de ese año, cuando señaló: “tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”.