Andrés Aguirre , director general del Hospital Pablo Tobón Uribe, dijo a su vez que es más riesgoso el mismo virus que cualquier vacuna y que los trombos son parte “de esas falsas creencias”. Dijo que vacunarse no es una imposición, y que por eso, por respeto, se firma un consentimiento informado.

Una de las dudas más recurrentes y que ha hecho que muchos desconfíen, es el poco tiempo en que se produjeron. Zapata añadió que se hizo porque las tres fases de pruebas se realizaron, en muchos casos, simultáneamente y que de esos ensayos depende el número de dosis, pero este valor no afecta el resultado. (Para Sinovac es 28 días, Pfizer es de 21 y AstraZeneca es de 4 a 12 semanas).

Sol Silvana Zapata , epidemióloga y consultora técnica del Banco Mundial, reafirmó la seguridad de los biológicos y resaltó la importancia de verificar la información, ya que “la vacunación no es un hecho individual sino colectivo”.

Segundo bloque: conocer sobre las vacunas

Otra duda común que despejaron los expertos es si hay vacunas de primera y segunda clase. María Fernanda Gutiérrez, bacterióloga e investigadora en enfermedades infecciosas, explicó que aunque las de RNA son relativamente nuevas, “no son peligrosas y no producen mutaciones y las otras, de vectores virales y las de virus inactivo ya las conocíamos”.

No están contraindicadas para aquellos con patologías que afecten el sistema inmune, como lupus o VIH: “No hay riesgos para personas con alteración de la inmunidad. Siempre será superior el peligro de no vacunarse comparado con el de la enfermedad covid”, dijo Diana Moncada, médica infectóloga del Hospital universitario San Vicente Fundación.

Sin embargo, añadió que es importante consultar con el especialista cuál sería el mejor momento de su tratamiento para adquirir la vacuna, cuando el sistema inmune se encuentre más fortalecido para aumentar su efecto.

Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, asesora de Dirección General y coordinadora del Grupo de Investigación Clínica en Invima, agregó que los ensayos clínicos de las vacunas son los que indicarán cuánto durará el efecto de la vacuna (si se requieren refuerzos anuales, por ejemplo) y si es peligroso o útil mezclar dos vacunas diferentes.

En cuanto a la inmunidad de rebaño, Andrea Ramírez, médica y profesora de la Universidad de Los Andes explicó que, aunque las vacunas dan inicialmente una protección individual, finalmente “mientras más rápido se vacunen grandes números de personas, la inmunidad de rebaño nos protege a todos, incluso a aquellos que por diferentes motivos, como mujeres lactantes, no pueden vacunarse”.

Esta protección hace que el virus se debilite al no encontrar a quién infectar. “Si el virus sigue mutando y reproduciéndose, seguirá cambiando y será uno nuevo con más posibilidades de transmisión. La vacunación tiene que tener cierta velocidad para poder competir con la del covid y no dejarlo cambiar hasta el punto de no poder controlarlo”.

Las variantes, explica Gutiérrez, son mutaciones. Colombia tiene 61 de estas, “pero todavía están bajo los esquemas donde se pueden detectar con las pruebas de PCR, y no son más mortales (aunque puede que sí más infecciosas). Las vacunas que tenemos sí cubren esas variantes”.