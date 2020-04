Juan Pablo López, un enamorado de la salud pública

Cuando Juan Pablo López Muñoz, médico general de la Universidad de Antioquia, empezó a analizar las especializaciones para definir cuál estudiar, notó que todas tenían algo que le llamaba la atención, pero ninguna lo animaba lo suficiente para decidirse. Fue solo hasta que la Universidad CES abrió urgenciología o urgentología, como le dicen en Antioquia, que despejó sus dudas. Se sentía atraído por el tema de la salud pública y quería una especialidad que lo mantuviera al límite, activo, con estrés, y en la que la prontitud y efectividad fueran claves. No se equivocó, pues ahora cada día es una carrera por la vida.

Desde niño jugaba a ser policía, bombero o médico, y ahora, con 34 años de edad, entiende que el amor y la felicidad que le produce servir a los demás lo han acompañado siempre. Eso lo mueve a cada paso.

El jefe de urgencias de la Clínica Las Américas ya ajustó dos meses dedicado a esta crisis de salud, pues desde finales de enero arrancaron las reuniones y los preparativos para la atención de la pandemia, que les ha resultado un reto no imaginado.

Este amante de la música, los libros y el baile, aunque advierte no ser un gran bailarín, extraña visitar a sus padres (William y Marta) y a sus familiares mayores de 60 años. Sabe que es momento de que estén en casa y que una visita podría ponerlos en peligro. Un riesgo que él asume con convicción a diario, cuando está en la primera línea de batalla de sus pacientes con la covid-19.

Sabe que la zozobra y el miedo están ahí, a la orden del día, pues son humanos y tienen temor de infectarse y no poder seguir ayudando, o de afectar a quienes más quiere. También le duelen sus compañeros, los que se instalaron en el hotel que la clínica contrató para tenerlos aislados y así no afectar a sus familias. “No es fácil no poderlos ver, tener que conformarse con una llamada o una vídeo llamada, pero es necesario”, afirma.

Otra cosa que añora es su rutina en el gimnasio. Todos los días, a las 4:00 a.m. se ejercitaba, antes de llegar a su trabajo, donde permanece 12 horas. Y qué decir de esos días en los que jugaba un “picaito” con el personal de la clínica. El fútbol es otra de sus pasiones, así no sea hincha de ningún equipo.

Entre reuniones, atención a pacientes y lecturas sobre coronavirus se van los días de este médico, que todavía recuerda la carta que le envió, hace unos años, un paciente al que lograron salvar tras sufrir un infarto al bajarse de un bus. Reconoce que la crisis que sorteaban en los últimos años con el colapso del sistema de urgencias, paradójicamente, se solucionó con la pandemia. Ya no tienen esas filas enormes de personas pendientes de ser atendidas.

Es feliz, y todos los días sale alegre de su casa, dejando a su hermana Daniela y su novia Mónica, quienes lo esperan en la noche para juntos hacer esa catarsis necesaria. El estrés es inevitable y por eso agradece los canales que la clínica a dispuesto para apoyarlos psicológicamente. Ahora la salud mental también es algo vital para ellos y sus pacientes.

Así es este profesional que tiene a su cargo 130 personas, que han dado todo para la atención de los pacientes en esta pandemia. Médicos, enfermeras, camilleros, personal de aseo, de laboratorio, vigilantes, todos cumplen una función vital. Mientras la mayoría encuentra en su casa un refugio a esta pandemia, ellos siguen afuera, en las clínicas y hospitales, firmes en el cumplimiento del juramento hipocrático, “no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos”.