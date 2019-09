La barriga cervecera no es una inversión saludable

Es común que las personas hagan mofa sobre sus barrigas cerveceras. A manera de chiste consideran que es una inversión de la que no deberían desprenderse y no se ocupan mucho por minimizar y entender el riesgo que estas representan para su salud. Pese a ello, la evidencia médica ha determinado que el dueño de un abdomen voluminoso posee el doble de peligro de sufrir alteraciones del corazón frente a quienes no tienen barriga.

“Hay estudios que muestran cómo el tener un perímetro abdominal elevado, por encima de 90 centímetros, se convierte en un riesgo para eventos de tipo cardiovascular; sobre todo infartos”, detalla el médico internista y endocrinólogo de la Clínica las Américas, Ricardo Rosero Revelo.

El riesgo se eleva dependiendo del tipo de tejido graso que genera el abdomen abultado, y que puede ser subcutáneo o visceral. El segundo se refiere a la grasa localizada dentro del abdomen. “Es sobre el que más se tiene evidencia de su relación con eventos cardiovasculares, además de que incrementa el riesgo para eventos metabólicos y oncológicos”, explica el doctor Rosero Revelo.

Un incremento en el perímetro abdominal no es problemático solo para quienes se consideran obesos, según los valores de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También lo es para personas con sobrepeso o con poca masa muscular.