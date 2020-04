Lentitud en pruebas covid obliga a mejorar logística e insumos

Colombia tiene un retraso de por lo menos dos semanas en los resultados de las pruebas del coronavirus según el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) y eso, además que preocupa, plantea retos que superar, para tener un diagnóstico real de lo que está pasando.

Por ahora, de acuerdo con reportes preliminares del INS, van alrededor de 20.000 muestras realizadas, de estas 1.267 casos dieron como positivos por covid-19, 25 personas han muerto y hasta ayer iban 55 pacientes que han logrado recuperarse.

Para poner en contexto las dificultades, está el ejemplo de una mujer de 24 años de edad, que trabaja en Bogotá en el sector hotelero y, por ende, está en constante contacto con turistas. Ella le dijo a EL COLOMBIANO que, pese a tener síntomas y a que le aplicaron la prueba desde el 23 de marzo, solo hasta la noche de ayer, 3 de abril, le entregaron el resultado: negativo.

“Además me habían pedido que suministrara un teléfono, di mi fijo, y luego me entero que es para que me envíen un mensaje de texto notificándome, entonces ese mensaje no me llegó nunca, fueron muchos errores en la comunicación que me entregaron”, expresa con preocupación la joven, quien se mantuvo aislada en una habitación de su vivienda para evitar propagar el contagio con sus familiares, tal como lo recomiendan las autoridades de salud.

Sobre este y casos similares, voceros del INS le dijeron a EL COLOMBIANO que este problema tiene que ver con los laboratorios y el personal encargado de aplicar la prueba, pues llegan con errores de marcación o empaque, como el expuesto por la mujer de Bogotá.