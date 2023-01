“Hay programas de hemofilia que tienen 15 años de experiencia y no queremos perder eso. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en formar la red para que el paciente no quede perdido? Como si estuviera en cualquier país africano que no tiene tratamiento. El sistema tiene el dinero y toda la estructura para tenerlo bien, ese es el miedo”, sostuvo Robledo.

De la reforma a la salud se sabe que las Entidades Promotoras de Salud, EPS –columna vertebral del sistema actual–, desaparecerían, según lo planteado por el comité de impulso de la propuesta, el cual está integrado por organizaciones de la sociedad civil, como el colectivo Médicos Unidos de Colombia.

Los cambios en el sistema que están incluidos en este borrador del proyecto –que está siendo estudiado por el Presidente y su equipo jurídico– se condensan en cinco puntos que giran en torno a un fin: que el Estado recupere el liderazgo del sistema.