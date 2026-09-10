Esta es la billonaria cifra que pedirá Minsalud de más para su presupuesto: ¿para qué lo usará?

La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció esta semana ante las comisiones económicas del Congreso que solicitará una adición presupuestal de $13,9 billones para atender las necesidades de su cartera durante 2027. Según dijo, la mayor parte de los recursos —cerca de $12 billones— estarían destinados a cubrir el déficit previsto en la financiación del aseguramiento en salud. Ese último rubro fue el flanco que más afectado quedó tras el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Dicho mecanismo garantiza la atención médica de la población por medio de las entidades promotoras de salud (ESP). Los $1,9 billones restantes se utilizarían para proyectos de inversión. Le puede interesar: Así reaccionó el sector salud, congresistas y exfuncionarios a denuncias de ministra Vesga. Entre las prioridades de inversión se encuentra la recuperación de hospitales que resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Así mismo, se contempla fortalecer el programa nacional de vacunación y ampliar su cobertura.

La solicitud presupuestal incluye recursos para varias entidades vinculadas al Ministerio de Salud, entre ellas el Fondo Nacional de Estupefacientes, Fonprecon y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. En el caso de Fonprecon, Vesga explicó que se requerirían $20.000 millones adicionales para garantizar el pago de las obligaciones pensionales.

La petición ocurre en medio de un debate sobre la asignación de recursos para el sector. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, contempla un total de $634,95 billones, $59,2 billones por encima de la propuesta del gobierno anterior.

Como está el proyecto, el Minsalud recibiría $77,06 billones, unos $141.214 millones menos frente al proyecto anterior. La principal disminución se concentra en inversión, que cae $153.763 millones, pese a que el gasto de funcionamiento tendría un aumento de $12.549 millones. Vale recordar que una de las promesas de campaña de De la Espriella en materia de salud fue inyectarle $10 billones al sistema de salud para estabilizarlo, en medio de una crisis financiera y humanitaria generada por el incumplimiento del Gobierno Petro a las órdenes de la Corte Constitucional para ajustar la unidad de pago por capitación (UPC), que es esa plata que le llega a las EPS para atender a sus afiliados.

Las denuncias de la ministra Vesga

El pasado lunes 7 de septiembre, en una declaración difundida en las redes sociales de la Presidencia, la ministra de Salud, Ana María Vesga, habló de “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas” que encontró en esa cartera. La funcionaria hizo un relato pormenorizado de los hallazgos y anunció decisiones que tomará frente a la contratación.

La funcionaria anunció que presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y que paralizó toda contratación en el ministerio tras descubrir, apenas tres días después de posesionarse, graves deficiencias fiscales que incluyen casi $3 billones comprometidos pero no ejecutados y decenas de proyectos de infraestructura sin registro presupuestal. El 5 de septiembre, según dijo la ministra, entregó personalmente a los investigadores un audio y toda la documentación recopilada durante una revisión exhaustiva que inició el pasado 7 de agosto. La indagación reveló que la Contraloría había emitido opinión contable negativa para la vigencia 2025, encontrando deficiencias en el control interno fiscal y dejando sin fenecer la cuenta fiscal de la entidad, lo que impidió cerrar adecuadamente las finanzas del Minsalud. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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