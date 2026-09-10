Esta es la billonaria cifra que pedirá Minsalud de más para su presupuesto: ¿para qué lo usará?

La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció esta semana ante las comisiones económicas del Congreso que solicitará una adición presupuestal de $13,9 billones para atender las necesidades de su cartera durante 2027. Según dijo, la mayor parte de los recursos —cerca de $12 billones— estarían destinados a cubrir el déficit previsto en la financiación del aseguramiento en salud.
Ese último rubro fue el flanco que más afectado quedó tras el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Dicho mecanismo garantiza la atención médica de la población por medio de las entidades promotoras de salud (ESP). Los $1,9 billones restantes se utilizarían para proyectos de inversión.
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Entre las prioridades de inversión se encuentra la recuperación de hospitales que resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Así mismo, se contempla fortalecer el programa nacional de vacunación y ampliar su cobertura.