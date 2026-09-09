Así reaccionó el sector salud, congresistas y exfuncionarios a denuncias de ministra Vesga

Las denuncias realizadas por la ministra de Salud, Ana María Vesga, que advierten sobre un presunto entramado de corrupción dentro de la entidad han desatado preocupación en el sector, a la vez que mensajes de apoyo a la funcionaria y respuesta de su antecesor, hoy adportas de varios líos disciplinarios y penales. Vale recordar que la funcionaria hizo un balance de la situación que encontró a su llegada a la entidad, en donde —según ella— había deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas. Le puede interesar: Ana María Vesga denunció hueco fiscal de $3 billones en Minsalud y pedido de coimas a su nombre. Además, presuntamente fueron encontrados un volumen considerable de recursos comprometidos que nunca se ejecutaron. En ese sentido, dijo que para agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de $4,4 billones: $4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas $1,3 billones obligados y pagados, una diferencia cercana a $2,9 billones. Ante esta situación distintas organizaciones y personalidades del sector manifestaron su preocupación y la necesidad de tomar acciones que permitan sanear a la cartera.

Una de ellas fue la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer): desde esa organización indicaron que lo más preocupante de estos presuntos casos de corrupción es que los pacientes han terminado siendo los principales afectados. “Los hallazgos que denuncia la ministra de salud son muy graves. Lo más crítico es que, en medio de todas estas presuntas irregularidades que hoy salen a la luz, quienes han terminado pagando las consecuencias son los pacientes más vulnerables, incluso con su vida. Que la Fiscalía investigue, se establezcan responsabilidades y se actúe, como lo señala la ministra”, indicó Fecoer en un pronunciamiento en X (antiguo Twitter).

Por su parte, la organización Pacientes Colombia agradeció a la funcionaria “por hacer la denuncia ante las autoridades como la Fiscalía General, es el deber ser: que todos los implicados responden penalmente”.

Por otro lado, desde el Congreso de la República se escucharon reacciones. Una de ellas fue la senadora Zandra Bernal (Centro Democrático), quien indicó la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo estos posibles casos de corrupción.

“La decisión de la Ministra Ana Maria Vesga de revisar a fondo los recursos del Ministerio de Salud es necesaria. La Contraloría emitió opinión contable negativa y se encontraron $2,9 billones comprometidos que no llegaron a convertirse en obligaciones, además de 108 proyectos sin registro presupuestal. La plata de la salud no es de funcionarios ni intermediarios: es de los colombianos”, manifestó la congresista. Puede leer: Procuraduría pide investigar a exfuncionarios de Petro por irregularidades en tres EPS, ¿cuáles son? Por su parte, la senadora Norma Hurtado (Partido de la U) anunció que “empiezan a salir a la luz los escándalos de quienes repetían que ‘la salud es un derecho, no un negocio’, mientras desfinanciaban el sistema y utilizaban sus recursos como caja menor para programas ineficientes y con posibles hallazgos de corrupción”. También recordó que los funcionarios del Gobierno del expresidente Gustavo Petro dejó “a miles de colombianos sin medicamentos ni citas y pusieron vidas en riesgo” y que esperaba que “los entes de control investiguen hasta el final y haya responsables. La salud y la vida de los colombianos se respetan. Esta lamentable historia nunca puede repetirse”.

¿Qué respondió el exministro Guillermo Jaramillo?

En un pronunciamiento compartido en sus redes sociales, el exministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien estuvo en la cartera entre mayo de 2023 y agosto de 2026, respondió a la alocución de Ana María Vesga.

Allí expresó que el “Ministerio de salud para la vigencia de 2025 ocupó el primer lugar entre 236 entidades evaluadas en el FURAG. Las observaciones de la Contraloría ya contaban con un plan de mejoramiento en ejecución y no pueden presentarse como sinónimo de detrimento fiscal o corrupción”. “Los $4,4 billones apropiados estaban destinados principalmente a equipos básicos, infraestructura, dotación, transporte asistencial y fortalecimiento de la operación corriente de hospitales”, añadió. El exministro Jaramillo fue citado a una audiencia de conciliación en la Fiscalía la próxima semana, en donde se le sigue un proceso por haber revelado detalles de la historia clínica de Kevin Acosta, el niño que murió en medio de la falta de entrega de medicamentos de Nueva EPS. El exfuncionario fue denunciado por el delito de revelación de secreto. También está adportas de una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación por su responsabilidad en la crisis humanitaria, de atención y financiera que atraviesa la Nueva EPS. En otras noticias: Supersalud nombró nueva interventora de SOS EPS: estuvo en Gobierno Petro como interventora de Famisanar

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué está pasando en el Ministerio de Salud de Colombia y qué denunció Ana María Vesga? La ministra Ana María Vesga alertó sobre posibles irregularidades fiscales, presupuestales y administrativas en el Ministerio de Salud. Entre los datos señalados están $2,9 billones comprometidos que no se habrían convertido en obligaciones y 108 proyectos sin registro presupuestal. ¿Qué respondió Guillermo Jaramillo a las denuncias de Ana María Vesga? Guillermo Jaramillo afirmó que los cuestionamientos de la Contraloría ya tenían un plan de mejoramiento y rechazó equiparar esas observaciones con corrupción o detrimento fiscal. También explicó que los recursos estaban destinados a infraestructura, equipos y fortalecimiento hospitalario. ¿Qué entidades investigan las posibles irregularidades del Ministerio de Salud? La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría pueden intervenir según la naturaleza de cada posible irregularidad. En el caso de Guillermo Jaramillo, además, existe una citación ante la Fiscalía y una actuación disciplinaria relacionada con la situación de la Nueva EPS. ¿Qué consecuencias podrían tener las denuncias de Ana María Vesga sobre los recursos de la salud? Las consecuencias dependerán de lo que determinen las investigaciones de los organismos de control y la Fiscalía. Si se establecen responsabilidades, podrían existir sanciones disciplinarias, fiscales o penales, mientras el sector enfrenta el reto de garantizar los recursos destinados a los pacientes.