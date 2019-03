Pastillas anticonceptivas escasean por alta demanda del mercado colombiano

Desde el primero de enero de 2019 empezó a regir la Circular 7 de 2018, aprobada en agosto del año pasado por el Ministerio de Salud. La finalidad de este documento es la regulación del precio de algunos medicamentos de acuerdo con los precios internacionales de referencia.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Salud, 902 presentaciones comerciales de medicamentos disminuyeron sus precios, de los cuales, 64 son anticonceptivos, lo que creó cierta alerta en las farmacéuticas que señalaban que podrían afectarse sus ingresos y sus operaciones.

Esto se sumó a que esta semana llegaron denuncias de los consumidores por un supuesto desabastecimiento de algunas pastillas anticonceptivas en el mercado, por lo que LR analizó si este desabastecimiento se habría dado por una baja en la oferta consecuencia de la baja en los precios.

Al investigar el producto específico al que se referían los consumidores era Bellaface de Lafrancol, el cual tiene una de las mayores rotaciones del mercado al año.

En este punto, el laboratorio desmintió una posible disminución en la oferta y Marcela García, directora de Asuntos Públicos de Abbott Latinoamérica, explicó que “está comprometida con las usuarias de Bellaface y con el país” y la “disponibilidad se ha alterado es por el aumento en su demanda. Desde que la situación fue detectada, se ajustó la producción de la terapia en la planta de Cali para poder restablecer oportunamente y responder a estas nuevas necesidades. Estos ajustes se hicieron durante el mes de marzo y pronto, durante abril, podremos contar con total disponibilidad de esta solución”.

El Invima, desde el 1 de mayo de 2018 es la entidad que regula el desabastecimiento de medicamentos en el país. Esta línea de investigación empieza cuando cualquier persona, sea consumidor o droguista, contacta al Ministerio de Salud o al Invima e informa cuál medicamento no se encuentra en la región donde está ubicado.

Lucía Ayala, directora de Dispositivos Médicos del Invima, afirmó sobre el tema que no hay un desabastecimiento en el mercado. “Cuando apareció la noticia no había ningún reporte ni el MinSalud ni en el Invima. Cada vez que se reporta un desabastecimiento, nosotros buscamos si hay un producto genérico que lo reemplace, si encontramos 10 registros sanitarios o más con las mismas características, damos por hecho que no hay un desabastecimiento. Cuando encontramos que solo hay uno o tres registros sanitarios con esta molécula, sí reportamos el desabastecimiento y hacemos de inmediato un reporte de venta de medicamentos, Sismed, en donde consultamos directamente a los fabricantes si tienen stock disponible para vender o si tienen algún problema”. Situación que no ocurrió en este caso, ya que Bellaface no es único en el mercado, ya que hay siete laboratorios que tienen medicamentos con las mismas características.

Sobre los precios, desde que la Circular empezó a regir, “las mujeres se han beneficiado con la medida”, pues como afirmó Ayala, “con más acceso a los medicamentos a bajo costo se tiene un mejor control de la natalidad”.

Adicionalmente, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, afirmó que este desabastecimiento parcial no pone en duda la política, sino todo lo contrario, “es una buena noticia porque quiere decir que la regulación funcionó. Ahora las mujeres tienen acceso a los anticonceptivos a un precio justo. De hecho, considero que la problemática que se está presentando no es estructural sino coyuntural. Hubo un aumento en la demanda de los anticonceptivos mayor al que creían las empresas y en este momento la producción se quedó corta y en este momento la industria está ajustándose para solventar la situación”.

Finalmente, Ayala afirmó también que, de llegar a tener un verdadero desabastecimiento en el mercado, “tenemos una vía que se llama declarar lo vital no disponible, que lo que quiere decir es que puede ingresar al país medicamentos sin registro sanitario”. Es decir, que se abastecería el mercado nacional con medicamentos importados que cuenten con los mismos principios activos.