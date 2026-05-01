Supersalud intervino tres EPS sin evaluar el sistema

Para verdades el tiempo. Ese viejo y conocido refrán es el que mejor parece aplicar a quienes advirtieron que las intervenciones a entidades promotoras de salud (EPS) que hizo el Gobierno del presidente Gustavo Petro han sido arbitrarias. O al menos así ha quedado pintada de cuerpo entero en tres casos en los que distintas instancias judiciales han revertido esas decisiones. Se trata de Sanitas, Coosalud y Savia Salud.
Esas tres aseguradoras fueron objeto de intervención forzosa para administrar. Esto significa que el Ejecutivo — por medio de la Superintendencia de Salud— removió las juntas directivas y representantes legales de esas empresas y puso al mando a agentes interventores para manejarlas, al menos hasta que se estabilicen las fallas de atención y financieras que tuvieran.
Sin embargo, esas intervenciones llegaron a los estrados judiciales: entre junio de 2025 y abril de 2026 se cayeron de manera definitiva y provisional. El 27 de junio del año pasado un fallo de tutela de la Corte Constitucional tumbó la intervención a Sanitas; el 16 de abril de este año un fallo provisional del Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la medida contra Coosalud; mientras que el 24 del mismo mes el Tribunal Administrativo de Antioquia hizo lo propio con Savia Salud.