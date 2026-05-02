Las tres condiciones que Colombia le puso a Anant Ambani para trasladar 80 hipopótamos a la India

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia respondió a la propuesta del multimillonario Anant Ambani, de 31 años, quien planteó trasladar a la India 80 hipopótamos descendientes de los introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar para evitar su eutanasia.

“Guiados por las tradiciones de la India que valoran la compasión y el principio de “मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि”, que significa “no hagas daño a ningún ser vivo”, esta propuesta refleja nuestro esfuerzo por ofrecer una alternativa humanitaria arraigada en la coexistencia, el cuidado y el respeto por todos los seres sintientes”, se lee en la carta del multimillonario indio.

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El hijo del magnate Mukesh Ambani envió una carta al Gobierno colombiano en la que manifestó su intención de reubicar a estos ejemplares enVantara, un santuario con 1.200 hectáreas y especializado en la protección de fauna vulnerable.

Según la Autoridad Central de Zoológicos de la India,Vantara ya alberga a cientos de elefantes, así como a 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre otros animales. El traslado contaría con los recursos, cuidados y permisos correspondientes para garantizar el bienestar de los animales.