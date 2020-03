Usted es la suma de sus amigos

Puede ser incómodo pensar que la amistad tiene un propósito declarado, algunos asocian esta idea con motivos utilitaristas o hasta cínicos. Sin embargo, dice el filósofo suizo Alain de Botton, en su portal web sobre cómo vivir mejor en la posmodernidad, que el propósito no tiene por qué arruinar la amistad y, de hecho, entre más delimite su relación con alguien usted puede centrarse en lo que debería hacer o no con cada persona de su vida. O, mejor aún, tanto más rápido puede llegar a la conclusión de que no debería estar con algunos en absoluto. Eso sí, nunca opte por dejar los vínculos sociales profundos.

La escritora científica norteamericana Lydia Denworth cuenta en su libro recién publicado Amistad: La evolución, la biología y el extraordinario poder del vínculo fundamental de la vida (Bloomsbury Publishing, 2020) que muy pocas personas entienden que sus relaciones sociales pueden realmente alterar su salud.

Porque, cuenta, pueden cambiar su sistema cardiovascular, cómo duerme, su salud mental e, incluso, su respuesta inmunológica. ¿Cómo podría esta conexión emocional, que existe completamente fuera del cuerpo, hacer que sea más o menos probable que usted contraiga un virus? Pues la ciencia ha develado que sí hay correlación entre aquellos factores y los vínculos sociales. Lo importante acá es que se establezcan relaciones estables, positivas y cooperativas.

Fácilmente se mira a la soledad como una emoción difícil, pero solo como algo que así se percibe. Y se piensa en los amigos como un asunto extra, pero en realidad es una cuestión de vida o muerte. Por eso, dice la norteamericana, hay un impulso evolutivo por conectar. “La gente piensa todo el tiempo en la competencia y la supervivencia del más apto, pero en realidad es la supervivencia del más amistoso”, concluye.