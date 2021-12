Colombia solo aplicó 14.931 vacunas anticovid el 25 de diciembre

Cuando el SARS-CoV-2 alcance su etapa de endemicidad, será el quinto coronavirus en establecerse permanentemente entre los humanos, junto a otros cuatro coronavirus “estacionales” que causan resfriados leves y que llevan circulando años entre nosotros. De hecho, es muy probable, continúa Díaz, que gran parte de la población adulta ya haya tenido contacto con alguno de estos cuatro virus sin presentar enfermedad grave sino como un resfriado más. Así mismo, además de esos cuatro ha habido dos más, pero que no lograron establecerse: el SARS-CoV en 2002 y el MERS en 2012 que produjeron un número limitado de contagios. “Tenemos entonces el ejemplo de ambos contextos: de los virus que llegaron y fueron exitosos evolutivamente para adaptarse al hombre y de aquellos que no fueron tan exitosos porque lograron controlarse con medidas similares a las usadas actualmente (tapabocas, lavado de manos y distanciamiento)”, dice Díaz y añade que ahora quizá no han sido tan efectivas para detener la pandemia porque se trata de un virus más contagioso que los anteriores. Finalmente, todos esos antecedentes, concluye, han permitido entender un poco más la problemática actual. “Se trata de un virus completamente nuevo, pero del mismo grupo ya conocido y con características similares”.