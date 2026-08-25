Sandra Bessudo asume como directora de Parques Nacionales Naturales; esto pasará con Santurbán y otras zonas protegidas

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, posesionó a la ambientalista Sandra Bessudo Lion como la nueva directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). La bióloga asume la administración de las 66 áreas protegidas del país con el compromiso de implementar el programa estratégico “ABC” (Agua, Biodiversidad y Comunidades), una de las prioridades del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Bessudo es bióloga marina y profesional en Medio Ambiente, con una maestría en Ciencias de la Vida y de la Tierra por la École Pratique des Hautes Études (EPHE) en Perpiñán, Francia.

Nacida en Bogotá, Sandra es una ambientalista y naturalista colombo-francesa hija del empresario francés Jean Claude Bessudo —presidente de la agencia de viajes Aviatur desde 1970— y de la ciudadana belga Danielle Lion.

Adicionalmente, es buzo profesional con un récord de más de 5.000 inmersiones en aguas abiertas. Dentro de su trayectoria se destaca la creación de la Fundación Malpelo en 1999 para incentivar el estudio científico y la preservación del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ecosistema que coordinó y protegió en territorio por más de una década.

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Bessudo fue directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) entre 2012 y 2014, también fue Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental y ejerció la presidencia de la Comisión Colombiana del Océano.

La bióloga ya hizo un balance de la entidad que recibe; lo hizo en una conversación con El Tiempo, con quien reconoció los enormes retos ecológicos, financieros y de seguridad.

Para la directora del PNN, la institución arrastra un grave déficit de recursos que limita su operatividad, por lo que requerirá de forma urgente captar inversión mediante cooperantes internacionales, ONG, sector privado y la sociedad civil.