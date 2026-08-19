Chocó pide no cancelar viajes para ver ballenas: temporada movería US$30 millones en el turismo del Pacífico

Cerca de 8.000 ballenas jorobadas llegan cada año al Pacífico colombiano durante una de las migraciones naturales más importantes del planeta. El fenómeno, que se extiende entre julio y octubre, atrae a turistas nacionales y extranjeros y representa una fuente de ingresos para comunidades, operadores turísticos, hoteles, restaurantes, artesanos y pequeños empresarios.
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Por esta razón, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, pidió a los turistas mantener sus viajes y no cancelar sus reservas tras el terremoto del 10 de agosto, al destacar que la temporada de avistamiento de ballenas es clave para las familias que dependen del turismo. Para este año, se esperan más de 30.000 visitantes.
“Si tenía programación, reserva en la temporada de ballenas, no lo cancelen, no desprotejan a las familias que viven del turismo”, expresó Córdoba en declaraciones citadas por la revista Semana.
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La gobernadora explicó que Nuquí, Bahía Solano y Juradó no resultaron afectados de la misma manera que otros municipios del Chocó por el movimiento sísmico. Según señaló, en estos destinos la infraestructura hotelera y los aeropuertos están funcionando con normalidad.