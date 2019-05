Santrich, de La Picota a los calabozos de la Fiscalía

Gustavo Gallardo, abogado de Santrich, alertó que hasta el momento no se le ha permitido comunicarse con su defendido y afirmó a medios de comunicación que “esta es una violación a los derechos humanos, al debido proceso. Se están tirando el Acuerdo de paz y no es más que otro de los montajes de la DEA”.

Santrich ha permanecido detenido desde abril de 2018, cuando se le acusó de intentar traficar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

No obstante, y tras determinar que la Fiscalía no aportó pruebas que permitieran establecer el modo, tiempo y lugar de la presunta comisión del delito, le otorgó el pasado miércoles la libertad y la garantía de no extradición.