El trasfondo del rifirrafe son los audios que la semana pasada entregó Sarabia a la Fiscalía relacionados, al parecer, con la presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente. En la conversación, que data de 2023, Benedetti dice haberse movido “duro” en la Fiscalía, al tiempo que resaltaba que podían nombrarlo “de lo que sea”.

“Me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Ahora (...) con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”, le dice Benedetti a Sarabia en notas de voz. De hecho, ante la controversia y el alcance de sus declaraciones, el ministro se limitó a responder la semana pasada que no diría nada: “Desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa lo que haga o deje de hacer”.

