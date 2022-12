Ahora bien, esto no es lo único que quiere tener listo el Gobierno de Petro antes del viernes, cuando se cierra el periodo ordinario de sesiones del Congreso y que, en buena medida, viene coincidencialmente aceitado con el aumento del 7,26% al salario de los Congresistas que decretó el Presidente el pasado 5 de diciembre. Eso dejó su sueldo mensual en $37’880.084.

Esta reforma constituciona l, que en 2023 deberá surtir otros 4 debates para ser incorporada al estamento legal del país, no debe tener mayores obstáculos porque, al fin de cuentas, beneficia los intereses políticos de los mismos congresistas.

El juego por sus intereses

Hablando de recursos aquí entra en juego otra de las prioridades de la Casa de Nariño. El jefe de Estado y su Ministro del Interior están muy atentos a que, esta semana, las plenarias de Cámara y Senado le den su visto bueno al llamado presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para las vigencias 2023-2024, el cual tiene un monto proyectado de $29,9 billones. Lo que ha dicho el Ejecutivo es que ese dinero puede ser invertido en proyectos sociales en las regiones, algo –al menos– llamativo que se ejecute en pleno año electoral, pues esta cirugía a las regalías se aplicaría desde el próximo año cuando el país está citado a urnas en octubre.

A esto hay que sumarle que, mientras los congresistas avalan iniciativas que al final terminan inyectando recursos a sus regiones en un año clave para el futuro político del país, en las plenarias del Capitolio debe surtir su cuarto debate la reforma constitucional que les recorta el periodo de vacaciones a los legisladores.

Lo que se busca es que el receso legal de fin de año del Congreso sea desde el 16 de diciembre hasta el 16 de enero, y no como sucede actualmente, que se extiende hasta el 16 de marzo. El lío es que el ambiente para esta reforma constitucional no es del todo positivo, porque varios congresistas creen que esos meses de receso les sirven para trabajar en sus regiones y no son propiamente unas vacaciones.