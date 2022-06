“Dirigentes del Pacto Histórico ofreciéndole la no extradición a los extraditables. Eso lo van a sacar pronto” , afirma Barreras, quien, acto seguido, comienza a precisar la estrategia frente a lo que se avecina: “Hay que estallarlo, como cuando tú estallas controladamente un explosivo”.

Sin embargo, pese a que este escándalo parecía cobrarle bastantes votos a Petro, el Pacto Histórico lo supo sortear, como es evidente tras el salto a la segunda vuelta presidencial del candidato. En esto pudo incidir el plan que se conoció con el vídeo en el que habla Roy Barreras: “La campaña tiene que advertir, descalificarlo y no salir a decir: ‘la persona que fue, quería decir otra cosa, o que la extradición es una cosa neocolonial, no, no, no’”.

La reacción de Gustavo Petro fue similar a la de Barreras. Aunque en un comienzo mostró conocimiento de la visita de su hermano al centro carcelario, y hasta planteó que la conversación se debía a que Moreno buscaba ser el “constructor” de su propuesta de “perdón social” en las cárceles, la lluvia de críticas por esos diálogos con “corruptos” lo hicieron cambiar la versión, al punto de señalar que la visita de Juan Fernando no tenía nada que ver con su campaña y que lo divulgado en medios era un “entrampamiento” en su contra.

Luego de darse a conocer el vídeo, el senador electo le dijo a Blu Radio que sus afirmaciones se debían a que “era altamente probable que alguna persona de la campaña pretendiera hacer esas ofertas ilegales” y que el material audiovisual era prueba de que ellos estaban recomendando “descalificar esa práctica”.

Sus palabras reafirmarían que sí tenía conocimiento de las visitas, pese a que siempre lo negó.