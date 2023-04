Soleibe se refiere a Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Un curtido político tolimense y médico cirujano de profesión que lleva 47 años ocupando cargos en el Estado, en los que ha sido concejal, diputado, representante a la Cámara, gobernador, senador, secretario de Salud y de Gobierno y alcalde.

De hecho, Corcho llegó a ser ministra después de ganarle el pulso a Jaramillo y al hoy embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Bustamante, con quien la ahora exministra tuvo su primer distanciamiento con el petrismo en 2015, cuando Petro era alcalde de Bogotá. En Julio de ese año, Bustamante –como secretario de Salud– la declaró insubsistente para el cargo de directora de Participación Social y Servicio al Ciudadano. Situación que la mantuvo alejada de la Colombia Humana hasta la campaña de Petro en 2018.

La gestión de Corcho frente a la cartera de salud se caracterizó por el talante confrontacional con las entidades promotoras de salud (EPS), a las que señaló de facturar y no curar; por un intento de adquirir vacunas contra la viruela símica que se quedó en el anuncio de que Japón donaría 25 mil dosis y no llegaron; así como por un trámite de la reforma a la salud en el Congreso que aún no inicia su debate de fondo y que terminó siendo el florero de llorente para que Petro rompiera la coalición de gobierno con los partidos Liberal, Conservador y de La U.

En su jefatura en esta cartera, no obstante, también se expidió la resolución 051 de 2023 que dio cumplimiento a la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.