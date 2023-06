“Decepcioné a muchas personas; a tantas mujeres que se han acercado a mí (...) Lo lamento mucho. Estaba en estado de embriaguez y no justifico lo que hice y eso estuvo muy mal. Yo sé lo que hice y me arrepiento. No me he querido ocultar”, dijo el agresor al reconocer que actuó mal.

Igualmente, agregó que se entregó de manera voluntaria porque teme por su vida, pues aseguró que ha recibido varias amenazas contra él y su familia.

Es de recordar que en los vídeos del 13 de junio se observa a un hombre propinarle varios golpes y puños a una mujer en plena calle del municipio de Chiquinquirá.

Las cámaras de seguridad al interior de una edificación muestran como el agresor, identificado como Cristian Castillo, arrastra a la mujer por las escaleras, la deja tirada por varios segundos y luego la continúa agrediendo.