Sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla no estará lista el 7 de agosto, ¿por qué?

Las adecuaciones de la sede desde la que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tiene previsto ejercer parte de sus funciones en Barranquilla tardarán al menos una semana más en concluir. Así lo informó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien señaló que las labores continúan en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso.
En declaraciones a Blu Radio, Verano explicó que el propósito es que el mandatario pueda instalar allí una oficina junto con su equipo de gobierno y desarrollar desde ese lugar parte de sus actividades oficiales.