Restricción de vehículos de carga por Semana Santa comienza este viernes

Restricción de vehículos de carga por Semana Santa

La restricción para vehículos de carga comienza a las 3 de la tarde de este viernes 31 de marzo y por esta jornada irá hasta las 11 de la noche. Luego, el sábado primero de abril la medida aplicará desde 6 a.m. hasta las 3 p.m.; el domingo 2 no aplicará esa medida y luego se retomará el miércoles 5 de abril a partir de las 12 del medio día y hasta las 11 p.m.

El Jueves Santo no podrán circular vehículos de carga entre las 6 a.m. y las 3 p.m., el Viernes Santo esa medida de restricción no regirá y, posteriormente, se retomará el sábado 8 de abril desde las 4 p.m. hasta las 11 p.m. y el Domingo de Resurrección de 10 a.m. a 11 p.m.

Transporte aéreo: ¿qué pasará con viajeros de Ultra y Viva?

El Ministerio de Transporte dice que ha dispuesto de 200 funcionarios quienes tendrán la tarea de orientar a los usuarios que han sido afectados con la suspensión de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.