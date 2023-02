Ya los partidos tradicionales que están con el Gobierno (Conservador, La U y el Liberal) dijeron que hay puntos que no les cuadran de las reformas. ¿Ve posible que esa oposición interna haga que se tramite la reforma, pero no con cambios tan radicales?

“No hay una posibilidad de mantener el sistema sin EPS. El propósito son los pacientes y si van a destruir el sistema van a matar a los pacientes. Espero que los partidos tradicionales tengan mucha racionalidad porque, si algo tiene Colombia para mostrar, es su sistema de salud que le está dando buenos resultados a los colombianos”.

La encuesta Invamer habla de que la gente está de acuerdo con las EPS, pero no se puede negar que ha habido críticas al sistema. ¿Qué defectos se pueden mejorar?

“Hay que corregir la cobertura en la Colombia profunda, el salario de los médicos y combatir la politización y la corrupción que tienen muchas entidades. Por ejemplo, el acceso al sistema en esas partes de país en las que no hay acueductos, pero no se puede decir que porque allá no hay acueductos le vamos a quitar la red a Medellín. Hay que pensar en las alternativas para mejorar las condiciones de la población”.

Las estadísticas nos dicen que en algún momento habrá que subir la edad de pensión para que el sistema sea rentable. ¿Ve probable que se llegue a una reforma pensional que sea un punto medio?

“Todos estamos de acuerdo con que hay adultos mayores pobres que necesitan más ingresos, pero lo que no le están diciendo a los colombianos es que esto significa que las generaciones jóvenes van a quedar completamente endeudas porque van a coger los recursos ahorrados para pagar esas pensiones adicionales. Todos los jóvenes de este país van a tener que pagar esa plata que hoy se está gastando. El problema de cobertura del sistema es una realidad, pero los cambios necesitan responsabilidad fiscal”.

Nos cuentan que para las elecciones regionales el Centro Democrático primero mirará quiénes se lanzan y luego buscará coavales en las ciudades principales para tener más poder regional...

“El Centro Democrático tiene que enfrentar estas elecciones con miras a impedir que el petrismo se tome las ciudades y los pueblos de Colombia. Hay que estar abiertos a la gente buena”.