Paso a paso: así se movió el sicario que atentó contra el senador Miguel Uribe, ¿se puede imputar siendo menor de edad?

Justo en la carrera 82 con calle 22 c del barrio Modelia de Bogotá –el punto exacto donde el joven haló del gatillo hacia las 5:30 de este sábado– un grupo de 30 investigadores del CTI pasó la noche recabando, esquina por esquina, cualquier información que permita esclarecer el atentado.

“Todo nuestro esfuerzo estará centrado en encontrar a los determinadores de este crimen. Entendemos la importancia del capturado y vamos a garantizar la seguridad para poder interrogarlo. Me llama la atención que el joven no se movía en motocicleta, que es el vehículo que por excelencia usan los sicarios”, señaló la fiscal Luz Adriana Camargo.

Del joven se conoce que su padre reside en Europa y que es huérfano de madre: la señora falleció a los 23 años. Desde entonces reside con su tía materna en Bogotá y con un tío que es conductor.

El señalado sicario llegó en la tarde de este sábado hasta la localidad de Fontibón. Videos señalan que el menor escuchó el discurso del senador del Centro Democrático: junto a él estaba una mujer con la que parecía intercambiar palabras.

Minutos después, se ubicó en la posición del ataque. De espaldas al precandidato. En la escena solo había dos escoltas y ninguno de ellos aseguró la espalda del protegido. El político hablaba de sus propuestas en temas de salud mental cuando se escucharon las detonaciones. Fueron ocho disparos. Una de las balas entró por el parietal izquierdo de Uribe Turbay.

Las cámaras de seguridad captaron los instantes posteriores al atentado. El sicario cojeaba. Intentaba escapar de los escoltas y policías que lo perseguían. Apuntó con su arma para tratar de garantizar su huida. Lograron atraparlo.

Videos posteriores muestran al sujeto recostado boca abajo. Uno de los escoltas le pisaba la pierna y otros policías intentaban contenerlo.

“Yo misma vi cuando él le disparó al candidato, yo vi”, se le escuchaba a una mujer.

El señalado tirador lucía una camiseta oscura y se le veía un rastro de sangre en la cara. Después se confirmó que se trataba de un menor de edad.

En la escena del crimen se incautó un arma tipo Glock calibre 9mm que está bajo cadena de custodia, esa es una pistola con cargador para seis disparos continuos y que dispone de una empuñadura adaptable al tamaño de cualquier mano. Tiene capacidad para impactar objetivos que están hasta a 45 metros de distancia. Es de fabricada en Austria y son escasas en el mercado negro colombiano.

Las personas enojadas le gritaron que dijera quién lo había mandado, y fue en ese momento que el menor de edad anunció que entregaría los teléfonos de sus cómplices.

“Yo les puedo dar los números. Déjeme darle los números”, suplicaba el detenido.

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que el menor de 15 años pasó la noche en la Clínica Colombia y que su estado de salud era “estable”. Está acompañado de su tío. Ahora la justicia iniciará un proceso en doble vía: tratará de restablecerle los derechos y, a su vez, buscará que su testimonio sea clave.

“Cuando el menor tiene menos de 14 años no es objeto de persecución penal y no puede ser sancionado. Sin embargo, cuando tiene entre 14 y 18 años, es decir, adolescente, sí puede ser sancionado”, explicó Santiago Trespalacios, abogado penalista.

En el caso de este joven, explicó el penalista, como la conducta es de suma gravedad como lo es un intento de homicidio, la pena que se le puede imponer va desde los dos a los ocho años de prisión.

“Sin embargo, para su reclusión deben conservarse unas reglas especiales: no puede estar en el mismo lugar que los adultos y tiene que recibir un tratamiento especial de acuerdo con su condición especial, es una persona que debe gozar de protección de acuerdo con los tratados internacionales. No podemos olvidar que este es el eslabón más débil en esta trágica conducta delictiva y no se puede recargar sobre él todo el peso como si fuera un adulto”, apuntó Trespalacios.

Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) explicó que al menor se le asignará un abogado defensor y se le brindará atención psicosocial. Apuntó que el proceso de judicialización suele tardar hasta 36 horas. La seguridad del señalado sicario estará a cargo de la Fiscalía y la Policíal.