Gracias a esa experiencia fue que Guzmán se convirtió, en un primer momento, en el líder de los voluntarios de Antioquia en la campaña presidencial de Gustavo Petro y después, según explicó Boreal, en el estratega político y coordinador de las campañas a Cámara y presidencia del Pacto Histórico en el departamento.

Guzmán fue el gerente de campaña de Boreal a la Cámara. Susana Gómez- como se llama en realidad-, que fue una de las cabeza de la lista cerrada que el Pacto Histórico presentó para la Cámara por Antioquia, aseguró que durante el tiempo de campaña, Cristian era la persona que le ayudaba a comunicar decisiones a algunos voluntarios porque “cuando yo lo decía no me tomaban enserio o decían que esa decisión no la había tomado yo, sino que la había tomado él. Eso fue parte de la violencia política que he sufrido”.

Cuando Susana Boreal llegó a la Cámara de Representantes, le pidió a Guzmán que trabajara con ella. Presentó tanto los papeles de él como los de las otras personas que componen su UTL y fueron aceptados: “no nos dijeron nada desde las oficinas en la que los recibieron”.

Guzmán es una de las personas más importantes dentro del equipo de trabajo de la representante a la Cámara, pues incluso le ha ayudado a redactar las ponencias que presenta en el Legislativo y algunos proyectos de ley que ha impulsado desde la Comisión Sexta, a la cual ella pertenece.

“Yo no conozco a una persona más brillante que Cristian en política, aunque no haya terminado la universidad. Él se sienta a hacer las ponencias con todos los del equipo de trabajo porque él tiene un contexto muy grande en la cabeza. Es experto en temas relacionados con educación, con el movimiento social y temas de comunicación”, agregó Susana Gómez.