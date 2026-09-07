Susana Muhamad, exministra de Petro, estuvo en marcha en la que “grafitearon” sede del ICBF

El domingo de la exministra de Gustavo Petro, Susana Muhamad, fue movido. Según mostró en sus cuentas de redes sociales, hizo parte de una marcha contra una sede del ICBF (Bienestar Familiar) en Bogotá. En ese contexto, el edificio fue vandalizado. En la fachada quedaron diferentes mensajes, algunos de ellos ofensivos, rayados con grafiti.
Las marchas se dieron porque la nueva directora del Instituto, Carolina Restrepo, viene defendiendo que allí se maneje el término “niñez” y no “niñas”, “niños” o “adolescentes” al momento de hablar de los menores. Según dijo la funcionaria, al momento de que se presentaron las marchas había niños y adolescentes adentro.