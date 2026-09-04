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En 2025 MinIgualdad de Petro también orientó a sus funcionarios para usar término “niñez” en lugar de “niño” y “niña”

El ministerio creado en el gobierno anterior, que hoy está en liquidación, expidió una guía con lineamientos para el uso de “lenguaje no excluyente”.

  • El lineamiento se publicó cuando el ministro de esa cartera era Carlos Alfonso Rosero. FOTO CORTESÍA
    El lineamiento se publicó cuando el ministro de esa cartera era Carlos Alfonso Rosero. FOTO CORTESÍA
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

hace 3 horas
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La polémica por la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de hablar y usar el término de “niñez” para referirse a los niños y las niñas revivió esta semana luego de que un juez de la República declarara improcedente una tutela con esa entidad por esa directriz interna. El motivo de la decisión fue que no era una directriz nacional, sino regional del Huila.

La situación fue usada para señalar al gobierno de Abelardo de la Espriella de invisibilizar a las niñas al sostener que “dejar de nombrar de manera específica a las niñas” puede desconocer las situaciones particulares de violencia y vulnerabilidad. Sin embargo, el tema del lenguaje para referirse a niños, niñas y adolescentes es un tema que, incluso, fue objeto de lineamientos por parte del Gobierno anterior.

EL COLOMBIANO encontró una guía oficial de la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos del Ministerio de la Igualdad (hoy en liquidación) que data de agosto de 2025 y que se tituló “Lineamiento para el uso de lenguaje no excluyente” y tenía el propósito de comunicar “para la igualdad y la equidad”. (Consultar guía).

En su introducción, el documento explica que buscaba convertirse en “una guía que oriente a las personas de los diferentes viceministerios, direcciones y oficinas en el fortalecimiento de una comunicación que promueva el uso de lenguaje no excluyente y contribuya en la desnaturalización de expresiones escritas, orales y de uso de imagen que reproducen sistemas de discriminación”.

En el primer aparte del archivo se habla de “Lineamientos para el uso de lenguaje no excluyente” en el que se refiere a los que tienen relación con el género. Allí instruyó a usar “sustantivos comunes, para evitar palabas (sic) que hagan alusión al genérico masculino, ya sea con términos colectivos o abstractos”.

En ese sentido, listó ocho ejemplos para ilustrar lo que es “excluyente” y no tenían que seguir usando, y lo que no lo es y sí se debe usar.

El ejemplo número cinco pone el caso que hoy genera críticas contra el Gobierno nacional en torno al uso del lenguaje: usar los términos “el niño” y “la niña”. Las dos expresiones estaban en la columna de “excluyente – No siga usando”, mientras que los términos “la infancia” y “la niñez” estaban en la columna “No excluyente – Use”.

InfogrÃ¡fico
En 2025 MinIgualdad de Petro también orientó a sus funcionarios para usar término “niñez” en lugar de “niño” y “niña”

Incluso, más adelante, en la página 14, se dan “lineamientos en relación con el curso de la vida” en el que hicieron una recomendación parecida a la que hizo la directora actual del Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo, con las palabras “niñez” y “adolescencia”.

El Minigualdad señaló que se debía “evitar el uso de la palabra ‘menor’ para referirse a niños, niñas y adolescentes, ya que al utilizarla transmite un mensaje de inferioridad que puede resultar discriminatorio y restrictivo de derechos”; en lugar de eso, recomendó “hacer el uso adecuado de niñez y adolescencia, ya que hace énfasis en su autonomía y no en su dependencia a las personas «mayores» desde una perspectiva de inferioridad”.

Hoy en día la directriz del ICBF refiere a hablar de “la niñez, la adolescencia y las familias colombianas”.

InfogrÃ¡fico
En 2025 MinIgualdad de Petro también orientó a sus funcionarios para usar término “niñez” en lugar de “niño” y “niña”

La cartilla del Ministerio de la Igualdad fue rubricada por el entonces ministro Carlos Alfonso Rosero —al que Gustavo Petro le dijo que “nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales de (inaudible)”— y la jefa de la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos, Natalia Molina Vanegas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dice el ICBF sobre usar “niñez” en lugar de “niños y niñas”?
El ICBF utiliza actualmente expresiones como “niñez, adolescencia y familias colombianas”. La controversia surgió por una directriz regional del Huila, mientras que una guía de 2025 del entonces Ministerio de la Igualdad también recomendaba emplear “niñez” e “infancia”.
¿Por qué el Ministerio de la Igualdad recomendó usar “niñez” en vez de “niño” y “niña”?
La guía buscaba promover un lenguaje considerado no excluyente y evitar expresiones asociadas con el genérico masculino. También recomendó términos como “niñez” e “infancia” para referirse colectivamente a niños, niñas y adolescentes.
¿Es obligatorio en Colombia decir “niñez” en lugar de “niños y niñas”?
No se desprende de la información disponible que exista una obligación nacional general. La tutela analizada se refería a una directriz regional del ICBF en Huila, mientras que la guía del Ministerio de la Igualdad planteaba recomendaciones de lenguaje no excluyente.
¿Qué relación tiene la polémica del ICBF con la guía de lenguaje no excluyente del Ministerio de la Igualdad?
Ambas propuestas coinciden en recomendar términos colectivos como “niñez”. La diferencia es que la controversia actual surgió por una directriz regional del ICBF, mientras la guía de 2025 fue elaborada por el entonces Ministerio de la Igualdad.
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