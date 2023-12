View this post on Instagram

El amigo de Miranda, quien presuntamente estaría involucrado en el entramado, agregó que el hombre aún no está a disposición de las autoridades. “ Puse una demanda a la persona a quien le hice el favor. Él está huyendo en este momento. Yo no tengo nada que ver con eso” , indicó Tarzán.

“Yo saqué los 8 millones de pesos del cajero y esa es la prueba que tiene la Fiscalía. Yo no digo que no, yo digo todo lo que pasó y fue eso. La Fiscalía no tiene ninguna otra prueba para vincularme con ese caso. Me vinculan como si yo hubiese sido el autor de toda esa vaina”, expresó al mencionado medio.

“En las audiencias aparece que los otros implicados tienen llamadas entre todos, tienen consignación entre ellos mismos, tienen fotografías y videos en donde están juntos, en donde llegan al banco, en donde hacen ese poco de cosas”, detalló Tarzán sobre las otras cinco personas involucradas en el fraude.

A todos los implicados, la Fiscalía les imputó cargos por delitos como concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso y suplantación personal.

Con información Colprensa*