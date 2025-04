“Yo sé que no está bien, pero está en algún lado”: novio de Tatiana habló de su desaparición en Cartagena

Un video publicado por El Tiempo muestra la última imagen conocida de Tatiana : aparece sentada en los espolones frente al mar Caribe, aparentemente contemplando el atardecer, que logró grabar un turista aquel día. Desde ese instante no se ha sabido más de ella.

Mientras la angustia crece, su familia y allegados mantienen la fe intacta. Su novio, David Espitia, se pronunció por primera vez públicamente en medio de una caminata realizada recientemente en la capital de Bolívar para exigir su regreso que convocó su madre con la finalidad de que su caso no quede en el olvido y los medios de comunicación continúen centrándose en su desaparición.

Durante la marcha, Espitia habló con los medios, visiblemente afectado: “ Yo lo único que espero en este momento es que, donde sea que esté ella... porque yo sé que ella está... No está bien, pero está en algún lado, y está viva” , expresó con la voz entrecortada.

Lucy Díaz, madre de Tatiana, también participó en la manifestación y sostuvo con firmeza su convicción de que su hija está retenida.“Pido que se pongan la mano en el corazón y le abran las puertas del lugar donde se encuentra Tatiana, porque sé que está encerrada en algún sitio. Ábranle las puertas. Yo sé que ella alza la mano, y por lo generosa que ha sido con todo el mundo, la van a ayudar, me la van a hacer llegar a donde yo estoy”, dijo.

Por su parte, Carlos Hernández, padre de la joven, explicó que el CTI continúa con las investigaciones, aunque no les han compartido avances para no comprometer la búsqueda.

El hombre mencionó que no descartan que Tatiana haya sido sometida a un cambio de apariencia: “Si llegan a ver alguna silueta que se parezca a ella... No se sabe si le habrán cambiado el color del cabello, la ropa (...) Ya es mucho tiempo. No se sabe la apariencia que tenga ahorita”, afirmó en diálogo con el Canal Cartagena.