La magnitud del sismo fue de 4,0. El Servicio Geológico precisó que el movimiento fue superficial, es decir, a menos de 30 kilómetros de profundidad.

En redes sociales, algunos usuarios comentaron que sintieron el movimiento de tierra en Bogotá y los Llano Orientales. “Suavecito, pero sí. No me falla el radar. A pesar de su superficialidad, otros los he sentido más fuertes”, dijo uno de ellos a través de Twitter.

Hasta ahora no se han reportado daños materiales.