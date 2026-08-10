Videos | Así se vivió el temblor que sacudió a Colombia este lunes: caos, derrumbes y heridos

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en la mañana de este lunes se presentó un temblor de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Este ha generado caos, derrumbes y heridos en Antioquia, Valle, Chocó y el Eje Cafetero.
El sismo presentado a las 7:34 de la mañana y que hasta el momento ha sido catalogado como el más fuerte de la década, generó temor en gran parte del departamento de Antioquia, donde fueron evacuados varios edificios y zonas residenciales.