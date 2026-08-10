Videos | Así se vivió el temblor que sacudió a Colombia este lunes: caos, derrumbes y heridos

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en la mañana de este lunes se presentó un temblor de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Este ha generado caos, derrumbes y heridos en Antioquia, Valle, Chocó y el Eje Cafetero. El sismo presentado a las 7:34 de la mañana y que hasta el momento ha sido catalogado como el más fuerte de la década, generó temor en gran parte del departamento de Antioquia, donde fueron evacuados varios edificios y zonas residenciales.

La sacudida se sintió en diferentes sitios públicos como las estaciones del Metroplus y la Secretaría de Tránsito, donde el pánico se apoderó de quienes madrugaron a hacer sus diligencias. También varias viviendas de la ciudad de Medellín registraron daños.

Los efectos del temblor no sólo fueron en la capital antioqueña. Camioneros sobre la troncal de Caldas vieron como sus vehículos detenidos se movían por el movimiento de tierra.

Fuera del área metropolitana, en el municipio de Jardín y Venecia, ambos del suroeste antioqueño vieron no sólo como se movían sus puentes colgantes sino que sufrieron los daños en iglesias y otras estructuras.

Fuera del departamento de Antioquia, la región más afectada fue el Eje Cafetero. En Manizales su catedral sufrió importantes daños y en la Universidad de Caldas se desplomaron estructuras y hubo miedo entre quienes se encontraban alrededor.

Otra ciudad afectada fue Pereira, donde no sólo hubo daños a viviendas y hoteles sino que debido a los daños en el Aeropuerto Internacional Matecaña, este debió ser cerrado y los vuelos suspendidos. Ya hay un reporte de 18 personas que perdieron la vida

En el Valle del Cauca también hubo daños a catedrales y edificios. Allí ya hay un reporte oficial de 20 estructuras damnificadas en la ciudad de Cali.

Hasta el momento las autoridades han recomendado mantener la calma, estar atentos a posibles réplicas y mantenerse informados mediante canales oficiales. Preguntas y respuestas