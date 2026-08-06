¿Tiene una patineta o cicla eléctrica? Ojo a las nuevas reglas para circular en Colombia

Los usuarios de patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, monociclos y otros vehículos de micromovilidad tendrán nuevas reglas para circular en Colombia.
El Ministerio de Transporte expidió la primera reglamentación integral para este tipo de vehículos, estableciendo requisitos obligatorios de seguridad, límites de velocidad, zonas por las que podrán transitar y una identificación técnica que empezará a exigirse desde 2027.
La medida quedó establecida en la Resolución 20263040030675 de 2026, que desarrolla la Ley 2486 de 2025 y busca responder al crecimiento que ha tenido la micromovilidad en las ciudades, al tiempo que fortalece la seguridad vial y ofrece reglas claras para usuarios, fabricantes y autoridades.
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