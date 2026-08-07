De la Espriella congelará el gasto público, eliminará el impuesto al patrimonio y desarrollará el fracking: primeros anuncios desde Cali

Abelardo de la Espriella escogió un escenario cargado de simbolismo para pronunciar su primer discurso como presidente de la República. Desde el Cantón Militar Pichincha, en Cali, el mandatario inauguró oficialmente su gobierno con un mensaje que combinó anuncios de alto impacto en materia económica, seguridad, energía, justicia, desarrollo rural, educación, infraestructura y política exterior. Fue la presentación de un programa de gobierno condensado en una sola idea: el inicio de una “Patria Milagro”, una nueva etapa que, según dijo, buscará recuperar el orden, la autoridad, la libertad y la confianza en el destino del país. Durante más de una hora, De la Espriella alternó referencias a Rafael Núñez, Thomas Jefferson y Winston Churchill con llamados a la unidad nacional, homenajes a Miguel Uribe Turbay y promesas de transformación institucional. Pero el centro del discurso estuvo en las decisiones concretas que anunció para las primeras horas y los primeros meses de su administración. “Ganó la democracia colombiana. Ganó el derecho de millones de colombianos, de millones de ciudadanos, de decidir libremente el destino de la nación. Ganó la posibilidad de que Colombia transite por el camino de la libertad, de las instituciones y del Estado de derecho, lejos del abismo de los modelos totalitarios bolivarianos que tanto sufrimiento han causado a nuestra región”, dijo al arrancar su primer discurso como presidente. Aseguró, que como primer mandatario de los colombianos, viene a cerrar un “largo capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda” y aseguró que “la extrema coherencia que proclamé durante la campaña comienza por respetar la democracia en toda circunstancia, cuando el resultado nos favorece y cuando las urnas expresan una voluntad distinta de la nuestra”. “Tiene un inmenso significado que esta posesión presidencial se celebre en el Cantón Militar Pichincha, este lugar honra a quienes conquistaron la libertad y simboliza la presencia de una fuerza pública llamada a custodiarla”, dijo.

Puede leer: 10 claves del discurso de Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia Un decreto para congelar el gasto público El anuncio económico más inmediato fue el congelamiento del gasto público. De la Espriella informó que firmará un decreto con ese propósito como una de las primeras decisiones de su gobierno. Argumentó que el crecimiento del gasto estatal y el endeudamiento de los últimos años deterioraron las finanzas nacionales y sostuvo que el primer deber de su administración será “poner la casa en orden”. La medida fue presentada como el punto de partida de una política de austeridad fiscal que, según el presidente, buscará recuperar la confianza de inversionistas, empresarios y mercados internacionales. Aclaró, sin embargo, que el ajuste no recaerá sobre los sectores más vulnerables y aseguró que los programas sociales destinados a la población de menores ingresos serán preservados durante su mandato. Reforma tributaria y eliminación del impuesto al patrimonio El segundo gran anuncio económico fue una reforma tributaria estructural orientada a simplificar el sistema, combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo. Dentro de ese paquete confirmó una de las promesas centrales de su campaña: la eliminación del impuesto al patrimonio. De la Espriella defendió esa decisión con el argumento de que el Estado no debe castigar a quienes invierten y generan riqueza. Sostuvo que la prosperidad no surge de gravar el éxito económico, sino de crear condiciones para que millones de colombianos puedan emprender, trabajar y progresar.

También envió un mensaje a los trabajadores informales, a quienes prometió facilitar el acceso a la formalidad, al crédito y a nuevas oportunidades productivas, como parte de una estrategia para ampliar la base empresarial y laboral del país. Cadena perpetua para delitos contra niños y mujeres De la Espriella aseguró que su gobierno promoverá la prisión perpetua para quienes cometan agresiones contra mujeres y menores de edad. El mandatario presentó la medida como parte de una política de seguridad y protección a la población más vulnerable, aunque su viabilidad enfrenta obstáculos constitucionales y un precedente reciente de la Corte Constitucional. “Mi Gobierno no tolerará ningún tipo de violencia contra mujeres y niños, todo el peso de la ley caerá. El que atenta contra una mujer y un niño merece ser castigado con cadena perpetua”, dijo. Durante su intervención sostuvo que una sociedad demuestra su verdadero compromiso con la dignidad humana por la forma en que protege a las mujeres y a los menores de edad, y afirmó que ninguna mujer debería vivir bajo el temor de la violencia ni ningún niño crecer desprotegido frente al abuso y el abandono. Respeto a la independencia del Banco de la República En otro de los apartes económicos, el nuevo mandatario garantizó que respetará plenamente la independencia del Banco de la República, al que calificó como una de las instituciones más sólidas y prestigiosas del Estado colombiano. Aseguró que su equipo económico tiene instrucciones precisas para recuperar el prestigio internacional de Colombia y convertir nuevamente al país en un destino confiable para la inversión. Le recomendamos: Los símbolos de la posesión de De la Espriella: sillas de un prócer, la Virgen de Fátima y un vendedor de panela Según dijo, cuando regresan la confianza y la estabilidad, también llegan la inversión, el empleo, el crecimiento y las oportunidades, elementos que definió como pilares de la “Patria Milagro”. Fracking, Ecopetrol y un giro en la política energética Uno de los anuncios de mayor impacto fue la decisión de impulsar el fracking “responsable y sostenible” bajo altos estándares técnicos y ambientales. De la Espriella sostuvo que Colombia necesita recuperar su seguridad energética y que esa tecnología puede contribuir a aumentar la producción de hidrocarburos, fortalecer las finanzas públicas y evitar el empobrecimiento del país. El presidente afirmó que cree en la transición energética, pero insistió en que debe construirse desde la fortaleza y no desde la debilidad. Anunció que fortalecerá a Ecopetrol, ampliará las reservas estratégicas de petróleo y gas y atraerá nuevamente inversión al sector energético.

Además, aseguró que recibió un sistema energético en una situación crítica, con reservas insuficientes, proyectos paralizados o retrasados y una demanda creciente que supera la capacidad de generación. Por ello, anunció medidas urgentes para fortalecer la generación térmica, proteger los embalses, acelerar proyectos estratégicos y diversificar la matriz energética con el objetivo de evitar riesgos de racionamiento eléctrico o apagones, especialmente ante la amenaza de nuevos fenómenos de El Niño.

El fin del diálogo con los grupos armados y la ofensiva contra el narcoterrorismo Si hubo un eje dominante en el discurso, fue la seguridad. De la Espriella declaró agotada la política de diálogo con los grupos narcoterroristas y anunció que en las próximas horas expedirá un listado oficial de organizaciones narcoterroristas para fortalecer las operaciones de las Fuerzas Militares y de Policía. “Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano”, afirmó. Le sugerimos: Quiénes son Ana Lucía Pineda y los hijos de Abelardo de la Espriella, la nueva familia presidencial El mandatario impartió una orden directa a las Fuerzas Militares y de Policía para combatir a todas las estructuras criminales que, según dijo, representan la mayor amenaza para la seguridad del país. También prometió garantías jurídicas para militares y policías en el cumplimiento de sus operaciones y aseguró que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, será un defensor permanente de la institución militar y policial. Militares y policías de la patria, tengan la certeza de que este gobierno los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia”, aseguró. Para reforzar el tono de confrontación, citó una de las frases más conocidas de Winston Churchill: “La victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror, la victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin la victoria no hay supervivencia”. Sustitución de cultivos ilícitos: “La coca dará paso al cacao, al café y al maíz” La política de seguridad estuvo acompañada por una estrategia para el campo. De la Espriella anunció una política de sustitución de cultivos ilícitos y aseguró que la economía de la coca deberá ser reemplazada por una agricultura legal basada en coco, cacao, café, maíz y palma. Según explicó, los cultivos ilícitos han alimentado el narcoterrorismo, la corrupción y la destrucción ambiental, por lo que su gobierno buscará transformar las economías ilegales mediante alternativas productivas y acceso a mercados. Le sugerimos: “Presidente, es el momento de hacer cambios profundos, de grandes decisiones”: Honorio Henríquez a Abelardo de la Espriella El campo y la Orinoquía como motor de crecimiento El presidente dedicó un amplio capítulo a la Orinoquía, a la que describió como el futuro “Mato Grosso colombiano”. Anunció que convertirá el programa Cosecha Solidaria en una política de Estado y prometió mejorar vías, conectividad, seguridad, acceso al crédito y comercialización para los productores rurales. Sostuvo que los campesinos dejarán de sobrevivir para empezar a prosperar y que el Estado acompañará el desarrollo de una gran despensa agrícola nacional capaz de garantizar soberanía alimentaria y convertirse en uno de los motores del crecimiento económico. Revisión rigurosa de la JEP Uno de los anuncios de mayor impacto político fue su posición frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque aseguró que respetará el orden jurídico vigente, afirmó que su gobierno revisará con “absoluto rigor” la naturaleza y los efectos de esa jurisdicción. Argumentó que Colombia no puede convertir la justicia en un mecanismo de indulgencia frente a quienes cometieron crímenes atroces y sostuvo que la reconciliación debe descansar sobre la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la certeza de que ningún crimen grave volverá a recibir un tratamiento privilegiado por parte del Estado.

Puede leer: Gustavo Petro abandona la Casa de Nariño tras cuatro años en la Presidencia Una “nueva regeneración nacional” El concepto político central del discurso fue la “nueva regeneración nacional”. De la Espriella retomó la célebre expresión de Rafael Núñez —“Regeneración o catástrofe”— para plantear que Colombia necesita una regeneración moral, institucional, administrativa y económica. A diferencia del proyecto de Núñez, explicó, el desafío actual no es el federalismo, sino el exceso de centralización administrativa. Por eso defendió un modelo que combine un Estado nacional fuerte con regiones capaces de decidir, ejecutar y construir su propio desarrollo, sin afectar la unidad de la República. “Colombia reclama una regeneración moral en el ejercicio del poder, una regeneración institucional que devuelva fortaleza y autoridad al Estado, una regeneración administrativa que haga de la eficiencia y de la transparencia, de la transparencia, reglas inquebrantables del servicio público”, dijo. Transparencia con el Congreso y garantías para la oposición En materia institucional, el presidente prometió una relación transparente con el Congreso y aseguró que durante su mandato no habrá acuerdos personales ni negociaciones ocultas con el Legislativo. Sostuvo que el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso será institucional y estará sometido al escrutinio permanente de los ciudadanos. Además, afirmó que tanto los partidos de gobierno como los de oposición tendrán las mismas garantías para participar en la vida democrática y que ningún colombiano será perseguido por pensar distinto ni privilegiado por respaldar al Ejecutivo.

Respeto a la independencia judicial De la Espriella defendió la independencia de las altas cortes y el papel de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como límites esenciales al ejercicio del poder. Aseguró que la autonomía de los jueces constituye una garantía para los derechos de los ciudadanos y para la estabilidad de la República. Un compromiso explícito de gobernar solo cuatro años En uno de los pasajes más llamativos del discurso, el presidente se comprometió públicamente a gobernar únicamente durante los cuatro años establecidos por la Constitución y descartó cualquier intento de prolongar su permanencia en el poder. Citando a Thomas Jefferson, sostuvo que los gobernantes suelen encontrar excusas para extender sus mandatos, pero afirmó que en Colombia eso no ocurrirá bajo su administración. “Cuatro años son más que suficientes para cumplir el programa que recibió el respaldo de mis compatriotas”, dijo. Salud: “No estamos ante una crisis, sino ante un drama humano” En materia de salud, De la Espriella sostuvo que el país enfrenta un “drama profundamente humano” y atribuyó la situación del sistema a decisiones que, según él, deterioraron la atención de millones de colombianos. Prometió corregir el sistema sin partir de tesis ideológicas, recuperar los servicios, fortalecer aquello que funcione y garantizar que ningún colombiano vuelva a sentirse abandonado frente a una enfermedad.

Educación, inteligencia artificial y una “batalla cultural” El presidente anunció un impulso decidido a la educación técnica, tecnológica y universitaria, así como a la investigación, la ciencia y la innovación. Planteó incorporar formación en inteligencia artificial, programación, ciencia de datos y robótica, con el objetivo de insertar plenamente a Colombia en la cuarta revolución industrial. También afirmó que las aulas no pueden convertirse en espacios de adoctrinamiento político y lanzó una “batalla cultural” orientada a promover valores como la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la responsabilidad individual y la creencia en Dios.

Infraestructura y regiones De la Espriella prometió que la infraestructura dejará de ser un instrumento de retaliación política y anunció que las obras públicas serán priorizadas con criterios técnicos, de viabilidad e impacto para las comunidades. También confirmó que reactivará proyectos estratégicos congelados y que trabajará de manera coordinada con gobernadores y alcaldes para definir prioridades regionales. Definió su administración como “un gobierno de las regiones y para las regiones”. Política exterior y el “Escudo de las Américas” En el plano internacional, anunció que, al finalizar la ceremonia, suscribirá el Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional en inteligencia, seguridad, justicia y persecución de las finanzas criminales. Además, prometió fortalecer los tratados de libre comercio, buscar la eliminación de barreras arancelarias y convertir las embajadas colombianas en plataformas activas para atraer inversión, abrir nuevos mercados y acompañar a los empresarios colombianos en el exterior. Le sugerimos: ¿Qué es el Centro Cultural de Cali y por qué generó polémica como sede alterna de De La Espriella? Sostuvo que Colombia dejará de ser un “paria que contemporiza con el delito transnacional” y buscará recuperar un papel de liderazgo en Iberoamérica y el hemisferio.