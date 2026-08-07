De la Espriella congelará el gasto público, eliminará el impuesto al patrimonio y desarrollará el fracking: primeros anuncios desde Cali

Abelardo de la Espriella escogió un escenario cargado de simbolismo para pronunciar su primer discurso como presidente de la República. Desde el Cantón Militar Pichincha, en Cali, el mandatario inauguró oficialmente su gobierno con un mensaje que combinó anuncios de alto impacto en materia económica, seguridad, energía, justicia, desarrollo rural, educación, infraestructura y política exterior. Fue la presentación de un programa de gobierno condensado en una sola idea: el inicio de una “Patria Milagro”, una nueva etapa que, según dijo, buscará recuperar el orden, la autoridad, la libertad y la confianza en el destino del país.
Durante más de una hora, De la Espriella alternó referencias a Rafael Núñez, Thomas Jefferson y Winston Churchill con llamados a la unidad nacional, homenajes a Miguel Uribe Turbay y promesas de transformación institucional. Pero el centro del discurso estuvo en las decisiones concretas que anunció para las primeras horas y los primeros meses de su administración.
“Ganó la democracia colombiana. Ganó el derecho de millones de colombianos, de millones de ciudadanos, de decidir libremente el destino de la nación. Ganó la posibilidad de que Colombia transite por el camino de la libertad, de las instituciones y del Estado de derecho, lejos del abismo de los modelos totalitarios bolivarianos que tanto sufrimiento han causado a nuestra región”, dijo al arrancar su primer discurso como presidente.
Aseguró, que como primer mandatario de los colombianos, viene a cerrar un “largo capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda” y aseguró que “la extrema coherencia que proclamé durante la campaña comienza por respetar la democracia en toda circunstancia, cuando el resultado nos favorece y cuando las urnas expresan una voluntad distinta de la nuestra”.
“Tiene un inmenso significado que esta posesión presidencial se celebre en el Cantón Militar Pichincha, este lugar honra a quienes conquistaron la libertad y simboliza la presencia de una fuerza pública llamada a custodiarla”, dijo.