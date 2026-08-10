Presidente De la Espriella anuncia acciones tras emergencia por fuerte sismo en Colombia; hoy mismo viajará a Pereira

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció después del terremoto de 7,4 que se presentó en Colombia este lunes. Dijo que se hizo cargo de la atención por la emergencia. Las medidas incluyen un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de las personas afectadas. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, dijo.

Posteriormente, pidió respuestas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. “Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes”.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado... — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Luego, aseguró que estará en Pereira, Risaralda, que parece ser de las ciudades más afectadas. “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando”, agregó. Desde la cuenta oficial de la Presidencia de la República también se replicó información, en la que se dijo que el recién inaugurado mandatario convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres. “Ante el temblor registrado, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres. El mandatario se encuentra con la UNGRD evaluando la situación, conociendo los reportes desde todo el territorio nacional y coordinando las acciones que sean necesarias. El Gobierno Nacional permanece atento y actuando. Mantendremos informados a los colombianos”.

Más de Pereira y el Eje

De acuerdo con el reporte de varias personas a través de redes sociales, en Pereira hubo edificaciones que sufrieron averías e inclusive se desplomaron algunas viviendas. Se reportado dificultades para comunicarse con gente en la capital de Risaralda. Incluso, los daños llegaron al Aeropuerto Internacional Matecaña, afectado por daños en su interior. La vecina ciudad de Manizales también resultó fuertemente afectada. De allí llegaron imágenes en las que se ven carros parqueados moviéndose de lado a lado, edificios sacudiéndose y hasta uno desplomándose: el edificio Santo Domingo. En distintos puntos de la ciudad se reportaron edificios con columnas comprometidas, fachadas colapsadas y estructuras que habían cedido.

Así fue el sismo