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Presidente De la Espriella anuncia acciones tras emergencia por fuerte sismo en Colombia; hoy mismo viajará a Pereira

El presidente Abelardo de la Espriella inicia su gobierno enfrentando la emergencia del terremoto de 7,4 este lunes.

  • El presidente De la Espriella empieza su gobierno con una posible tragedia nacional. Foto: Redes sociales/Cortesía.
    El presidente De la Espriella empieza su gobierno con una posible tragedia nacional. Foto: Redes sociales/Cortesía.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 11 horas
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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció después del terremoto de 7,4 que se presentó en Colombia este lunes. Dijo que se hizo cargo de la atención por la emergencia. Las medidas incluyen un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de las personas afectadas.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, dijo.

Posteriormente, pidió respuestas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. “Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes”.

Luego, aseguró que estará en Pereira, Risaralda, que parece ser de las ciudades más afectadas. “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando”, agregó.

Desde la cuenta oficial de la Presidencia de la República también se replicó información, en la que se dijo que el recién inaugurado mandatario convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres.

“Ante el temblor registrado, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres. El mandatario se encuentra con la UNGRD evaluando la situación, conociendo los reportes desde todo el territorio nacional y coordinando las acciones que sean necesarias. El Gobierno Nacional permanece atento y actuando. Mantendremos informados a los colombianos”.

Más de Pereira y el Eje

De acuerdo con el reporte de varias personas a través de redes sociales, en Pereira hubo edificaciones que sufrieron averías e inclusive se desplomaron algunas viviendas.

Se reportado dificultades para comunicarse con gente en la capital de Risaralda. Incluso, los daños llegaron al Aeropuerto Internacional Matecaña, afectado por daños en su interior.

La vecina ciudad de Manizales también resultó fuertemente afectada. De allí llegaron imágenes en las que se ven carros parqueados moviéndose de lado a lado, edificios sacudiéndose y hasta uno desplomándose: el edificio Santo Domingo.

En distintos puntos de la ciudad se reportaron edificios con columnas comprometidas, fachadas colapsadas y estructuras que habían cedido.

Así fue el sismo

Un fuerte sismo despertó y sorprendió a miles de colombianos durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 a. m. (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad.

Por su magnitud, el movimiento telúrico se sintió en amplias zonas del occidente y centro del país. Ciudadanos de departamentos como Chocó, Antioquia, Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y otras regiones andinas comenzaron a reportar en redes sociales que percibieron un temblor prolongado, mientras en algunos edificios y conjuntos residenciales se activaron protocolos preventivos de evacuación.

El SGC recordó que los reportes ciudadanos son fundamentales para evaluar la intensidad con la que fue percibido el sismo en distintas regiones, por lo que invitó a quienes lo sintieron a registrarlo a través de sus canales oficiales.

La profundidad del evento, 82 kilómetros, corresponde a un sismo de profundidad intermedia, una característica que suele hacer que los movimientos telúricos puedan sentirse a mayores distancias del epicentro.

Aunque este tipo de sismos puede generar una percepción amplia del movimiento, la profundidad también puede reducir el nivel de daños superficiales respecto a un evento de igual magnitud ocurrido a poca profundidad.

San José del Palmar, ubicado en el sureste del departamento del Chocó, es una zona con actividad sísmica conocida por los especialistas.

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