Así quedó la Catedral de Manizales tras terremoto de este lunes en Colombia

El Eje Cafetero sería una de las regiones más afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tras el fenómeno, a la Catedral de Manizales se le cayó una de sus torres principales. De la capital de Caldas llegaron más imágenes, puntualmente de la Avenida Santander. En ellas, se ven carros parqueados moviéndose de lado a lado, edificios sacudiéndose y hasta uno desplomándose: el edificio Santo Domingo. En distintos puntos de la ciudad se reportaron edificios con columnas comprometidas, fachadas colapsadas y estructuras que habían cedido.

Hasta el momento se sabe que, por las afectaciones en la región, el presidente Abelardo de la Espriella estará despachando desde Pereira para atender la emergencia. En la mañana de este lunes, el alcalde de Manizales, Jorge Rojas, reportó a Blu Radio al menos 10 edificios colapsaron totalmente, aún por determinar los colapsos parciales; 20 casas se desplomaron y van 2 muertos. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, dijo. Posteriormente, pidió respuestas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. “Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes”. Luego, aseguró que estará en Pereira, Risaralda, que parece ser de las ciudades más afectadas. “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando”, agregó.

El sismo

Un fuerte sismo despertó y sorprendió a miles de colombianos durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 a. m. (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad. Por su magnitud, el movimiento telúrico se sintió en amplias zonas del occidente y centro del país. Ciudadanos de departamentos como Chocó, Antioquia, Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y otras regiones andinas comenzaron a reportar en redes sociales que percibieron un temblor prolongado, mientras en algunos edificios y conjuntos residenciales se activaron protocolos preventivos de evacuación.