¿Cuánto ofrecía Iván Cepeda por declarar contra Uribe? Revelan millonaria suma, según testigo

Entre los testigos citados por la defensa en el juicio al expresidente Álvaro Uribe compareció Mario Humberto Jiménez Salinas, un policía retirado que entregó información sobre los presuntos ofrecimientos millonarios que, según dijo, habría hecho el senador Iván Cepeda a cambio de testimonios en contra del exmandatario.

Jiménez Salinas, aclaró que conoció de estos hechos a través del mayor retirado Juan Carlos Meneses, quien le habría contado detalles sobre una supuesta estrategia para desprestigiar a Uribe.

“Él empieza a contarme que el senador Iván Cepeda andaba comprando testigos, que andaba por la Costa, por el sector de Cartagena, y empieza a relatar que todas estas personas del Polo tenían el apoyo del presidente (Hugo) Chávez, me parece que ya había muerto, con el ánimo de llevar al presidente Uribe y a su hermano ante la Corte Penal Internacional”, afirmó el expolicía durante su declaración.

Añadió que Cepeda presuntamente ofrecía entre 500 millones y 5.000 millones de pesos a quienes aceptaran declarar contra Uribe.

“Creo que tenían un Premio Nobel de Paz que les estaba colaborando con ese propósito (...) y yo me quedé ahí tranquilo cuando en eso llegó mi coronel y me dice: ‘Loco, ¿sí ve? Ese man es como marica, como huevón, que me ofrece entre 500 y 5 mil millones para que declaremos contra Uribe y que tienen el apoyo de esas personas’”, añadió Jiménez Salinas.