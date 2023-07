Aunque la defensa de Nieto alegaba que no podía expedirse la orden de captura del exmilitar por haberse sometido a la JEP, el juzgado determinó que aún no ha sido admitido en la jurisdicción y, por tanto, no hay impedimento para decretar las capturas.

“Colorario de lo anterior, no se puede pretender la suspensión de unas órdenes de captura que aún no se han librado, de manera que, una vez expedidas, podrán los sentenciados que se quieran acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – solicitar a la JEP que suspenda las órdenes de captura, que se deben librar en cumplimiento de la sentencia condenatoria”, se lee en un auto de tres páginas expedido por el Juzgado.