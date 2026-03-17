Tribunal mantiene demanda que busca tumbar convenio con Portugal para los nuevos pasaportes

El gobierno del presidente Gustavo Petro parece encaminado a cerrar su mandato con varios de los tropiezos que lo marcaron desde el inicio aún sin resolver. La crisis en el sistema de salud, las tensiones políticas, las fracturas en su gabinete y el lío con el cambio en la fabricación de pasaportes han sido temas recurrentes.
En el caso de los pasaportes, a pocas semanas de terminar su periodo, el proceso sigue sin consolidarse, luego de haber intervenido un modelo que funcionó por más de 40 años en el país. En medio de ese limbo, se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió seguir adelante con la demanda que busca tumbar el nuevo convenio.