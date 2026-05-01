En vivo | Ya rueda el balón entre Once Caldas y Nacional: 0-0 el marcador

Atlético Nacional afronta este viernes su último partido de la fase de todos contra todos frente a Once Caldas, en un duelo que, aunque ya tiene al equipo antioqueño clasificado y con el primer lugar asegurado, llega con matices de exigencia y responsabilidad.

La reciente derrota 1-0 ante el colero Pereira encendió ciertas alertas en el entorno verdolaga. Más allá de la clasificación anticipada, el equipo sabe que cerrar bien esta etapa es clave para llegar con confianza a los playoffs, donde no hay margen de error en series mata-mata. El partido se disputará a las 6:00 p.m. con transmisión de Win Sports +.

Por esa razón el técnico Diego Arias eligió una nómina importante para este compromiso con Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Eduard Bello; Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla y Alfredo Morelos.

La gran novedad está en el banco de suplentes y es el regreso de Nicolás Rodríguez, quien vuelve a estar disponible tras haber sido apartado del grupo por una acusación de supuesto abuso sexual.

Siga aquí el minuto a minuto de este compromiso: