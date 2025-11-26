Tribunal le dio más tiempo a las víctimas para pedir que se revoque fallo que absolvió a Álvaro Uribe

La batalla jurídica en torno al expresidente Álvaro Uribe Vélez sumó un nuevo capítulo. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió extender hasta el 13 de enero de 2026 el plazo para que las víctimas y la Fiscalía sustenten el recurso extraordinario de casación con el que buscan revertir la absolución del exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La decisión implica que el expediente, lejos de cerrarse, seguirá activo durante buena parte del próximo año.
La ampliación se suma a cinco días hábiles adicionales que coincidirán con el regreso de la vacancia judicial, periodo que va del 20 de diciembre al 13 de enero. En la práctica, las partes tendrán un mes más para estructurar los argumentos con los que intentarán convencer a la Corte Suprema de Justicia de que el fallo de segunda instancia debe ser anulado.