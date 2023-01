Un grupo de aproximadamente 30 integrantes de las Fuerzas Militares de la Tarea Conjunta Omega fue retenido por la comunidad en Vista Hermosa, mientras realizaban operaciones de patrullaje en los sectores de Alto Caño Cafre y Alto Caño Ánimas, en el departamento del Meta.

De acuerdo con el Comando General de las Fuerzas Militares, las tropas de “la Fuerza de Despliegue Rápido N.°1 que se encontraban desarrollando operaciones militares tendientes a brindar seguridad y protección a los habitantes de la vereda Alto Caño Cafra, zona rural de Vista Hermosa, Meta, fueron rodeadas por un grupo aproximado de 300 personas de la región, bloqueando el movimiento de la Unidad”

La institución también explicó que, “frente a esta situación, la Unidad militar ha actuado en el marco del respeto de los Derechos Humanos, las normas del Derecho Internacional Humanitario y en cumplimiento de la misión constitucional. Este Comando hace un llamado a la población para que levante el bloqueo y permita que la Unidad militar continúe desarrollando su misión constitucional”.

El gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se pronunció diciendo que se trata de un “secuestro”.

“Estamos en comunicación con el señor ministro del Interior, con el señor defensor del pueblo, porque la información que tenemos es que 30 militares fueron retenidos, o retenidos no, a mí no me gusta la palabra retención, yo la llamo secuestro, estamos recibiendo información para atender de manera pronta esta situación con 30 hombres de la Fuerza Pública” explicó el gobernador.

¿Qué pudo generar la retención?

Al parecer, aseguró el personero un grupo de campesinos, reconocidos en la comunidad por hacer parte de una guardia campesina, serian quienes retuvieron a los uniformados.

“Aproximadamente unas mil personas de los municipios de La Macarena, Puerto Rico, del departamento de Caquetá, tambien hay comunidades de San Vicente, se cree que puede ser una desinformación por parte de la comunidad, sabemos que esta suspendida la operación Artemisa, la erradicación forzosa y demás. Pero los pobladores pensaron que ese grupo de militares iba realizar alguna operación por lo que se asustaron” dijo en entrevista el personero.

La operación Artemisa ha sido una campaña conjunta entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ideam y la Fuerza Pública. Pero que tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y con Susana Muhamad en el Ministerio de Ambiente, fue suspendida.

No es la primera vez que la comunidad decide retener un grupo de soldados en el Meta. El año pasado, el Ejercito reportó algunos casos similares en dicho departamento, y también en el Cauca. Donde los campesinos hacían resistencia a operativos militares y a los trabajos de erradicación de cultivos ilegales que adelanta la fuerza pública.

Es importante recordar, frente a la meta de la erradicación de este año, que el gobierno nacional ordenó a la Policía bajar la meta, respecto a los años anteriores. El director de Antinarcóticos de la Policía, el coronel Édgar Cárdenas, indicó que la meta propuesta para el 2023 es de 20 mil hectáreas erradicas, frente a 50 mil del 2022.