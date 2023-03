‘Mico’ en proyecto del Gobierno les permitiría a narcos evadir la cárcel

Según el fiscal, esta sería una estrategia para darle amnistía a los narcotraficantes porque “si no les funciona el sometimiento, entonces utilicen esta norma para hacerle trampa al país”. Además, advirtió que “ tenemos que jugar limpio” y que, por su parte, no van a existir jugadas sucias.

“Ese parágrafo es una suspensión disfrazando a los narcos con campesinos, ojo con que quieran convertir a los campesinos en narcotraficantes. A los cultivadores hay que protegerlos, pero ojo, porque personas que tienen otros propósitos se pueden aprovechar de este artículo octavo. Que no nos pongan normas que beneficien a otros actores”, sentenció Barbosa.

El fiscal añadió durante su intervención que se corría el riesgo de que ahora los campesinos resultaran expertos en química y con grandes industrias.

En su réplica durante el debate en el Congreso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna defendió a capa y espada el supuesto mico bajo el argumento de que era clara la salvedad en cuanto a los que podrían acceder a ese beneficio: los pequeños agricultores. Según Osuna, el objetivo principal de la modificación a ese artículo 63 es despenalizar a los campesinos cultivadores y dejar de perseguir a los últimos eslabones de la cadena del narcotráfico e ir tras los grandes capos.

“A mi modo de ver es claro: ahí no caben los narcos. (...) Queremos descriminalizar a los campesinos pobres, a los que el Estado no les ha dado otras oportunidades y vincularlos a la vida legal”, explicó el ministro, quien además cedió un poco en cuanto a la posibilidad de adecuar la norma para que no existan otras sospechas en cuanto a beneficios a los narcotraficantes.