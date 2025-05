Se conoce la primera reacción de Andrés Calle tras orden de captura: “La decisión será acatada en su integridad”

“La plata la llevaron mediante criptomonedas de un sector al otro. Entregué aquí 1.000 millones de pesos y me entregaron 1.000 millones de pesos en Montería (...) porque 1.000 millones de pesos no se pueden llevar en el avión hacia Montería, entonces había que buscar una forma de colocarlos en Montería. ¿Y cuál era la mejor forma? A través de criptomonedas. ¿Por qué? Porque entregas aquí y al otro día te entregan en el otro sitio”, detalló Pinilla.

La transacción ilegal, relató Pinilla, quedó consumada el 14 de octubre de 2023, cuando entregó los mil millones en efectivo en el apartamento del representante.

“Me acuerdo tanto que había una cocina, no sé si había alguien más porque (...) estando en el apartamento el congresista me dice: ‘Ven a esta habitación’. Entro a una habitación y le digo que no le puedo dejar el morral. Él saca una maleta de esas de viaje, grandes y plásticas, y ahí cuento los 1.000 millones de pesos. En ese momento le digo: ‘Listo, doctor, pues ya avísele al doctor Olmedo’, y él me responde: ‘Tranquilo, muchas gracias, mi hermano’. Lo saludo y me voy”, afirmó.

Andrés Calle, al parecer, destinó la millonaria suma en la financiación de las campañas políticas de su hermano y su padre. Ese, según Olmedo López, habría sido el compromiso con Calle por el apoyo de su familia en la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022.