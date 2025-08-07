¿Qué debo tener en cuenta para comprar una buena bicicleta? Aquí le contamos 5 claves para que elija bien

¿De carbón o de aluminio? ¿Qué talla de bicicleta soy? ¿Cuáles son las mejores marcas? Estas y muchas otras dudas pueden presentarse a la hora de comprar una bicicleta. Ya sea que usted apenas esté comenzando y lo quiera hacer de manera recreativa, o que desee dedicarse profesionalmente al ciclismo, debe tener en cuenta algunos aspectos para comprar la bicicleta correcta, y, lo más importante, evitar que sea su bolsillo el que termine sufriendo. De la mano de Santiago Botero, campeón mundial de ciclismo, le ayudaremos a que la compra no sea tan difícil.

¿Cuáles son sus objetivos como ciclista?

Aunque no podemos predecir el futuro, siempre será útil proyectarse para saber cuál es realmente el objetivo al adquirir una bicicleta. Si es para paseos cortos, montadas ocasionales para mantenerse en forma o incluso si apenas está comenzando y la intensidad no es mucha, entonces una “Mountain Bike” o “MTB” es la indicada. Según Botero, no es necesario hacer una inversión tan generosa. Estas bicicletas pueden costar entre un millón y un millón y medio de pesos, en la gama más económica, con marcas como GW o Timberlin. Una buena referencia podría ser la GW-MTB 26 TRAVEL. Si la desea más costosa, hay opciones entre dos millones y medio y ocho millones de pesos, como la GW-MTB SCOTT SCALE 950. Ahora bien, si usted es un ciclista profesional o está comenzando a serlo, es necesario que adquiera una bicicleta de alta exigencia; es decir, una bicicleta con frenos de disco hidráulico, por ejemplo, un Shimano 105, que es un grupo de componentes de bicicleta de carretera de alta calidad y que ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento, fiabilidad y precio. Lo preferible es que el marco de la bicicleta sea de carbón (fibra de carbono) y no de aluminio, y que no supere los 8 kg de peso. Las más económicas pueden oscilar entre seis millones y nueve millones de pesos. Las marcas como GW, Scott y Trek serán una buena opción. Una buena referencia es la SCOTT-MTB Scale 940. Si su bolsillo le permite ir más allá, puede encontrar opciones entre 10 millones y 30 millones de pesos. La referencia SCOTT-MTB Scale 940 es una muy buena opción.

¿Dónde puedo comprar bicicletas en Medellín?

Aunque por redes todo parece muchísimo más sencillo y no hay necesidad de desplazarse, comprar una bicicleta por internet no es la mejor opción. Santiago Botero explica que: “Uno de los errores más comunes a la hora de adquirir la bicicleta es ir a grandes superficies a comprarla, con afán o sin pedir asesoría a expertos”. En caso de comprarla por internet, se corre el riesgo de que la medida de la bicicleta no sea la que usted necesita, y en consecuencia le pueda generar con el tiempo lesiones de rodilla o columna. En el caso de la compra física, dejarse llevar por el precio no siempre es un buen indicio. No todas las bicicletas más caras son las mejores, ni todas se adaptan a sus necesidades. Lo mejor es ir a un lugar certificado y con trayectoria, y que cuente con marcas reconocidas como Shimano, GW, Scott, Trek, entre otras.

¿Sabe cuál es su talla de bicicleta? Así lo puede determinar

Aunque los sitios especializados en ventas de bicicletas siempre lo orientarán, es importante que usted, de antemano, tenga un poco de conocimiento sobre cómo se manejan las tallas, aunque estas pueden variar dependiendo de la marca. La talla dependerá de su altura, pero también de otros factores como la longitud de la entrepierna, el tipo de bicicleta, entre otros. En esta nota le dejaremos una infografía con la guía de tallas.

¿Es bueno comprar bicicletas usadas?

Si en este momento no cuenta con el presupuesto para comprar la bicicleta de sus sueños, comprar una usada puede ser un total fracaso. Con frecuencia, las bicicletas de segunda ya están obsoletas, es decir, pueden tener frenos de herradura en vez de hidráulicos. Otro riesgo es que no cuenten con garantía o sean bicicletas importadas sin respaldo técnico en el país.

¿Qué implementos son importantes para empezar a montar en bicicleta?