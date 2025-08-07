“Te estamos esperando”: esposa de Miguel Uribe tras dos meses del atentado

Este 7 de agosto se cumplen dos meses del atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
En esta fecha, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió un mensaje en redes sociales en el que reiteró el amor por su esposo y expresó la esperanza que mantiene viva desde aquel día del ataque.
A través de su cuenta de Instagram, Tarazona escribió: “Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora. Pasa el tiempo y cada día me haces más falta”, escribió Tarazona en una publicación que estuvo acompañada de una imagen del senador junto a su hija menor.