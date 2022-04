No se pueden combinar dosis

El Ministerio de Salud y expertos en salud pública han señalado que la vieja y la nueva vacuna contra el neumococo no deben combinarse en los esquemas de los niños, que se aplican tres dosis en la actualidad. Esto implica que si un niño ya recibió su primera dosis –que se aplica a los dos meses– con la PCV10, no podrá aplicarse la PCV13. “Desde el punto de vista de salud pública y de los estudios que hay disponibles no hay respaldo para que se combinen las vacunas, como sí pasa con las dosis anticovid”, indicó Iván Felipe Gutiérrez, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología.