Venezolanos dejan huella en el mercado laboral del país

Los viajes de libros de Rodnei

Rodnei Casares

La travesía de Venezuela a Medellín de Rodnei Casares comenzó a través de la lectura. Corría septiembre de 2016 y con su editorial, Libros del Fuego, participó en el Salón de Editoriales Independientes de la Fiesta del Libro de Medellín, donde empezó a conocer cómo funcionaba la escena cultural de la ciudad. Regresó a su país, a Caracas, y dos meses después decidió migrar movido por el deseo de que su firma tuviera una sede en Colombia. Entonces, con sus maletas, su esposa y sus dos hijos llegó para explorar el paisaje de la lectura que ofrece la ciudad. Aunque al comienzo consideró llegar a Bogotá porque allá también tenía contactos profesionales, eligió Medellín porque es una capital donde el costo de vida es más amable.

Fue así como la editorial en la que participa quedó con tres sedes: en Caracas, donde aún está uno de sus socios, Alberto Sáez; y en Chile, desde donde trabaja el diseñador de los ejemplares, Juan Mercerón.

“La mudanza fue empujada por la editorial y por un proyecto de librería que tenemos. Colombia era uno de nuestros proveedores más importantes”, cuenta. Casares acostumbraba viajar a Bogotá para encontrar material para la librería Alejandría, de Caracas, que está ubicada en el Paseo Las Mercedes, un espacio tradicional de encuentros culturales de la capital venezolana que administró durante quince años. Para lástima de los adeptos a la lectura, ese pasillo ha perdido usuarios a causa de la crisis de Venezuela.

Uno de los amigos más cercanos al editor, Juan Arias, quien también está en Medellín, recuerda este espacio como una de las mejores librerías del país.

Casares llegó con una ruta planeada que le permitió tener un trabajo, incorporarse a las dinámicas de ciudad y adaptar a su familia al cambio que representa dejar el país de origen. Esos puntos fueron trascendentales para que se incorporara al tejido social de Medellín. Es tal ese amor que surgió por la ciudad que asegura que su hijo menor, de apenas seis años, ya se siente como un paisa más, un motivo que lo impulsa a quedarse en la capital de Antioquia, aportando al tejido cultural. “Si me preguntas si me regresaría, te diría que no. Mi gente está ahora en Colombia, no quiero volver a pesar de que allá está mi familia, mi mamá y mi papá”, asegura.

Ahora planea abrir una librería independiente con otros colegas venezolanos suyos que, como él, encontraron en Medellín un nuevo hogar.